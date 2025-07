Ana Belén Álvaro, base del histórico Dorna Godella: "Aquella noche en Llíria fue increíble, aún se me pone la piel de gallina"

COPE Valencia sigue celebrando su 60 aniversario rememorando grandes hitos del deporte valenciano. El 26 de marzo de 1993, el pabellón Plà de l'Arc de Llíria fue el escenario de uno de los momentos más brillantes de la historia de nuestro deporte. El Dorna Godella, primer equipo español en levantar la Copa de Europa del baloncesto continental en 1992, acogía la final 4. En un ambiente espectacular, con 5 mil espectadores, las de Miki Vukovic se enfrentaban en la final al potente Como italiano, que, además, les había ganado en los dos enfrentamientos en la primera fase. Pero aquella noche mágica se volvió a tocar el cielo y el club de l'Horta revalidó el título imponiéndose 66 a 58. En ese equipo, una de las líderes era Ana Belén Álvaro. Nacida en Cuenca, criada en Mollet y afincada en Valencia desde que colgara las botas. 204 veces internacional, oro en el Eurobasket, participación en los JJOO de 1992, 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 6 Ligas españolas, 4 Copas de la Reina... dos veces mejor base del continente. Casi nada. Ahora lidera el proyecto deportivo en el colegio Caxton.

Ana Belén Álvaro, leyenda del basket español, buenas tardes y bienvenida a Deportes Cope Valencia. ¿Cómo va la vida?

Pues me va muy bien, afortunadamente estoy ligada al deporte todavía. Digo todavía porque llevo ligada pues toda mi vida. Ahora estoy en el colegio, en el Caxton College, el colegio británico. Bueno, desarrollando aquí el deporte y animando a los jóvenes y a los pequeños a practicar este deporte tan bonito y otros como natación, fútbol, tenis. O sea que no me aburro, no me aburro.

Usted llegó a entrenar a un señor masculino en nacional, Benifaió. ¿No tiene inquietud de volver a los banquillos a alto nivel?

Pues sí, es cierto que entrené, disfruté muchísimo entrenando aquel equipo, lo recuerdo con muchísimo cariño, pero es una etapa que yo creo que ya ha pasado. Durante bastante tiempo tuve la inquietud de estar en los banquillos, de entrenar, tenía esa idea metida en la cabeza. Surgió, la vida va pasando, nunca sabes qué puertas se te van abriendo. Se me abrió esta puerta en el Caxton para desarrollar un proyecto muy bonito y con muchísima proyección, y ahora estoy focalizada en eso. La verdad es que estoy muy feliz.

Ana Belén Álvaro escucha atenta al gran Miki Vukovic

Pero en esas instalaciones preciosas que tiene el Caxton, ¿ningún día coge la pelota y le dice a alguna alumna o alumnos, mira, esto se hace así?

Cuando yo empecé a trabajar en el Caxton, obviamente, me puse a entrenar a pequeños. Además, me fascina y me lo pasé, bueno, me lo paso muy bien entrenando a niños. Estuve entrenando hasta hace un par de años aquí, o sea que esa inquietud la tengo. Ahora la he dejado hasta hace poquito, hace poquito.

Aba, para los jóvenes que no le conozcan. Les podemos decir que debutó en Primera con 15 años en Primera, de la mano del histórico Juan María Gabaldá...

Sí, sí, es verdad, debuté con 15 años y todavía me acuerdo de ese partido contra el Sabor d' Abans, en Tarragona. Con Juan María mantengo todavía la relación, porque él es el presidente de la Asociación de Entrenadores. Fue un momento bastante, bastante duro, la verdad, porque con 15 años estaba jugando un partido contra algunas leyendas en aquella época.

Por ejemplo, Anna Junyer, que luego sería su compañera en el Dorna.

Claro, claro, levantó ella la Copa de Europa en Llíria.

Los periodistas somos mucho de establecer comparaciones. Silvia Domínguez se ha retirado este verano. ¿Podemos decir que eran parecidas? ¿Cómo le explicaría a los jóvenes cómo jugaba?

Cuando hablo con los jóvenes, yo siempre digo que todos los jugadores saben hacer cosas diferentes y que cada uno, cada jugador tiene su manera de adaptar su persona, su físico al baloncesto. Entonces hay que sacar el mejor partido de uno mismo. Un jugador puede ser muy rápido, otro puede ser un poco más lento, pero tirar y meterlas todas de lejos. Quiero decir que hay muchas habilidades dentro del baloncesto que un jugador puede explotar y hay que ir poquito a poco, desde pequeño, descubriendo cuál es la habilidad, la mejor habilidad que tiene cada jugador desde que empieza a jugar. Poco a poco hay que ir desarrollándolo, porque todas esas cualidades no se tienen desarrolladas al cien por cien. Hay que ir descubriendo cada uno y cada una de nosotros cuál es nuestra fuerza. Yo con mi estatura tenía que potenciar la rapidez y el tiro exterior. No iba a potenciar las entradas a canasta, que también las hacía. Era muy valiente, pero no era lo más fuerte que yo tenía, las entradas a canasta. Por eso creo que cada jugador, desde pequeñito, tiene que empezar potenciando sus cualidades, porque luego, si no, existe la frustración, porque siempre existen las comparativas entre ellos. Es que este corre más que yo, es que este... y yo digo, "es que no eres tú, tú eres tú y este es este". Sacad cada uno vuestra mejor versión.

Estábamos hablando de aquel partidazo en Llíria. Fue impresionante, con 5.000 espectadores. ¿Lo recuerda?

Ese año fue un año espectacular para basket femenino en general y para el Dorna Godella en particular. Creamos a una afición allí impresionante, había hasta gente y muchísima gente viéndonos entrenar. Venían al Plà de l'Arc a vernos entrenar. El Godella ya tenía muchos seguidores, mucha trayectoria deportiva en el pueblo. Pero es que ese año era como que estábamos en estado de gracia, como se suele decir. Ese año yo lo recuerdo muchísimo porque ganamos la Copa Europa, la Liga y el Campeonato Mundial de Clubes en Brasil, que lo ganamos ante 10.000 personas. La noche de Llíria fue increíble, antes de la final, la música que había, los marines que vinieron a vernos, estaba como se dice, de gom a gom. Es que todavía cuando pienso en según qué momentos de mi vida deportiva, todavía se me pone la piel de gallina. Cuando recuerdo ese momento, lo vivo así, porque fue uno de los mejores momentos de mi carrera.

Es que aquel Dorna era un equipazo. Amaya Valdemoro, probablemente la mejor jugadora española de la historia y de las mejores de Europa, era la junior de aquel equipo...

Sí, sí, Amaya era la junior de aquel equipo. En la pintura teníamos a Katy McClain y a Natalia Zasoulskaia. Vaya dúo. Sabían jugar por dentro, por fuera, pasaban, tiraban. Era espectacular jugar con ellas, la verdad que sí. Katy ha sido junto a Ann Wauters, la mejor pívot con la que he jugado en toda mi carrera.

Después del Dorna Godella vino el Ros Casares y ahora el Valencia Basket. ¿Cómo vive toda esta época?

Pues a ver, lo vivo como diciendo, guau, qué buen momento están viviendo las jugadoras de baloncesto ahora. Teniendo a Juan Roig apadrinando el club. Siento un poquito de envidia, porque siempre te dices "si me hubiera pasado esto a mí". Fíjate, tener ahí el Roig Arena, jugar ahí. Eso tiene que ser una pasada. O las condiciones en las que ahora entrenan, viajan y todo. Es una situación extraordinaria que tienen que aprovechar ahora. También la sociedad, cómo ha cambiado también. Ha cambiado todo, mucho para mejor, para el deporte femenino.

Ana Belén Álvaro, en el centro de la imagen, con la selección española campeona de Europa en 1993

¿Siente que todo lo que se disfruta ahora, esa evolución, ustedes pusieron la primera pica en Flandes?

Sí, eso es cierto, es cierto. Es verdad que afortunadamente en Valencia se tenía mucho interés con el basket femenino. Yo me acuerdo de los periódicos, de las emisoras... había mucho seguimiento del baloncesto femenino, pero no era lo que es ahora. Y sí que fue un comienzo, importante durante esa época. Se empezó a apostar por el baloncesto femenino, empezaron a fichar extranjeras, el baloncesto femenino subió de nivel y ahí sí que fue como un poco el comienzo. El colofón ya fue cuando con España ganamos el Campeonato Europa, que yo creo que fue un punto de inflexión dentro del deporte nacional.

¡Qué 93 vivió! ¡Qué 93 vivió!

Casi no me acuerdo de otro año.