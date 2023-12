El amor, TikTok y el Arosa

El Valencia CF se mide hoy al Arosa Sociedad Cultural en la segunda ronda de la Copa del Rey. Un rival de Tercera RFEF que consiguió superar la eliminatoria anterior por la alineación indebida del Granada CF. El destino quiso que vivieran una nueva jornada de ensueño en A Lomba. Una cita que nos ha acercado a una pareja que vivirá de forma muy especial el partido.

Iñaki Martínez es jugador del Arosa. Su pareja es Carla Gabián (@carlagabian), influencer y creadora de contenido sobre fútbol con más de 500.000 seguidores en Tik Tok y más de 100.000 en Instagram. Los vídeos que publica en sus redes sociales son de temática futbolera y, desde que empezaron a ser novios, Carla hace un seguimiento en sus redes de la carrera de Iñaki. Dos maneras distintas de vivir el fútbol moderno actual que de vez en cuando encuentran sus caminos con la creación de contenido de forma conjunta.

“Normalmente hago contenido de fútbol. Empecé hace tres años. Hacía contenido y Vlogs de partidos de mi hermano. Cuando Iñaki y yo nos hicimos novios pensé en hacerlo de sus partidos ya que iba a verlo”, relata en Deportes COPE Valencia Carla Gabián, referente para muchos y muchas jóvenes de nuestro país en el mundo de las redes. A Iñaki le costó algo más aparecer en los vídeos: “Al principio no estás acostumbrado, el salir comentando partidos o ponerse delante de las cámaras, pero ahora soy uno más y a veces hasta le pido yo hacer cosas”.

Esa aparición conjunta les llevó a reaccionar (emitir en directo la reacción a otro vídeo, en este caso al sorteo de la Copa del Rey) al posible rival del Arosa en la segunda ronda de Copa del Rey, cuya categoría debía ser sí o sí de Primera División: “Cuando salió la bola del Valencia CF fue algo muy bonito. Había equipos históricos y que nos tocara uno es algo muy especial”, afirma Iñaki Martínez, uno de los hombres de la medular del conjunto vilagarciano. En un vídeo previo al sorteo en el perfil de Carla en redes sociales, los jugadores del Arosa apostaban por su preferido para la eliminatoria. Entre los preguntados no salió el conjunto de Mestalla, pero Iñaki insiste en la ilusión: “Nadie lo dijo pero todos saltamos de alegría cuando salió como se ve en el vídeo. Había equipos históricos y el Valencia CF es uno de los que más”.

La cita de esta noche es muy especial para este equipo gallego de Tercera RFEF: “El vestuario está muy ilusionado”, sentencia Iñaki, que no renuncia a jugar a lo que ellos saben pese a la envergadura del oponente: “Hay que tener respeto al rival, pero nos gusta tener el balón, nos gusta atacar. Después lo que nos dejé el VCF es otra cosa. Queremos proponer fútbol y que sea un partido bonito”.

Carla explicó en un vídeo en las redes sociales del Valencia CF quién es el Arosa. La ilusión, como nos cuenta en COPE, es el término que mejor define el sentir de los gallegos: “Hay bastante ilusión. Cuando supimos el año pasado que jugaríamos la Copa del Rey estábamos peleando por la liga y no nos pudimos ilusionar tanto. Este año al poder vivirlo estamos muy ilusionados. Ya viste que reaccionaron muchos jugadores al sorteo conmigo”, cuenta la creadora de contenido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una de las principales preocupaciones de los equipos de Primera División en este tipo de eliminatorias es el estado del césped. Como explica Iñaki Martínez, el cuidado ha sido máximo para que esté en las mejores condiciones: “Ya ha empezado a hacer frío. El césped lo hemos intentando conservar bastante bien, de hecho este fin de semana jugábamos en casa y no hemos jugado en A Lomba, nos fuimos a un campo alternativo para que los trabajadores pudieran trabajar por dejarlo en el mejor estado posible. Es verdad que no va a estar como todos querríamos pero le hemos dado descanso un par de semanas, han estado trabajando duro ahí y al final es un campo de hierba natural y estar bien. Mejor jugar en un campo natural aunque no esté al 100% que en un campo artificial que siempre hay más lesiones”.

Una de las cuestiones por las que se caracteriza el contenido de Carla en redes sociales es por la cantidad de camisetas de fútbol con las que cuenta, las cuales va cambiando en sus diferentes vídeos: “Me gusta mucho coleccionar camisetas. El otro día Iñaki me trajo la de Bryan Zaragoza del Granada. Y de él tengo del Pontevedra, del Arosa…”. Tiene una camiseta del Valencia CF, de Uros Racic (“Tengo camisetas muy raras. Me gusta tener jugadores que no quiere todo el mundo”, dice la influencer gallega). Hoy su novio puede ayudarle a engrosar su colección y ya tiene en mente a qué jugadores se la pedirá: “Del VCF me gustarían jugadores del mediocampo. Pepelu, Almeida, Javi Guerra… Y la de Gayà aunque sé que no va a venir. Hugo Duro me gustaría también. Esas serian las más codiciadas”. Teniendo en cuenta las bajas, parece que su hombre será el 8 de Gilet.

Iñaki se concentra hoy ya desde bien temprano para encarar uno de los partidos más importantes de su carrera. Carla prepara contenido para lo que espera que sea un día muy especial, aunque tendrá que lidiar con los nervios: “Haré algún Vlog. Durante los partidos estoy bastante nerviosa, y más no puedo hacer. Voy dos horas antes de los partidos como los jugadores porque me pongo tan nerviosa que necesito estar allí con calma, poder grabar… Por la mañana también grabaremos algo en casa”. El amor, el fútbol y las redes sociales, unidas por el Arosa.