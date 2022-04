Alessio: “Si soy el Valencia CF, salgo a descender al Levante UD”

El entrenador del Levante UD, Alessio Lisci, descartó este viernes que en el derbi en Mestalla del sábado el Valencia pueda salir relajado porque no necesita tanto como ellos los puntos y añadió que si fuera el entrenador rival saldría a descender a su equipo. “Si soy el Valencia, salgo al campo a intentar descender al Levante, lo tengo más claro que el agua. Porque el fútbol es así, esas rivalidades tienen que existir, los derbis molan porque hay rivalidad, si no la hubiera no molaría. No creo que va a salir a ayudar, nosotros lo haríamos y me parece lo más normal del mundo. La rivalidad y la competitividad es lo más bonito del fútbol. Van a salir a ganar, más claro que el agua, y que es lo justo y lo correcto”, recalcó el italiano.



El entrenador del Levante UD admitió que el partido tiene “un sabor especial” pero se centró en que para ellos lo importante es la permanencia. “En caso de hacer los tres puntos vamos a escribir una página en la historia del club pero lo que necesitamos es la salvación. Ganar en Mestalla no tendría tanto valor en caso de no lograr la salvación”, indicó.

Sobre el rival, Alessio comentó que no sabe si para ellos ha sido mejor o peor que el Valencia perdiera la final de la Copa del Rey y resaltó el papel de su colega José Bordalás tanto en el equipo valencianista como en sus anteriores equipos. “Tiene un estilo muy marcado que le ha dado muchos éxitos en su carrera. Cuando se firma, se sabe qué estilo de juego va a tener. El fútbol son los resultados, el medio tiene valor hasta cierto punto. Yo no soy nadie para opinar sobre el estilo de fútbol de un entrenador que ha tenido muchos éxitos en su carrera”, afirmó.



Alessio explicó que Clerc y Roger no podrán jugar porque arrastran molestias, que Postigo “en teoría” llega al partido y que tanto Cáceres como Campaña no están al cien por ciento para aguantar todo el encuentro. El técnico del Levante UD, que no quiso desvelar sus cuentas para lograr la permanencia, también agradeció el esfuerzo de los seguidores del Levante UD que acudan a Mestalla. “En Granada fueron muy importantes durante los noventa minutos. Me impactó aquel día porque se notaron mucho. En Mestalla serán más y asumirán un rol clave”, finalizó.

