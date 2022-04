Alessio no se fía de la crisis del Sevilla FC: “Es muy completo”

El entrenador del Levante UD, Alessio Lisci, explicó este miércoles que el Sevilla FC, su rival en el Ciutat de València el jueves, puede que no sea el equipo “más espectacular” de la Liga pero sí que tiene uno de las dos o tres plantillas más completas del campeonato. “Por eso ha sido un hueso para el Levante en los últimos años. Fuera de casa encaja muy pocos goles y va a ser muy complicado. Tenemos que hacer las cosas muy bien. El Sevilla no viene probablemente en su mejor momento, pero como amplitud de plantilla y características de sus jugadores no sé si es la segunda o tercera más completa de la Liga, con recursos en el once titular y en el banquillo”, enfatizó.



El entrenador italiano comentó que en este momento“se está viendo al Levante más completo”, pero remarcó que todavía no dependen de sí mismos ya que están a seis puntos de la permanencia.“Si nosotros cumplimos, ya miraremos la clasificación y haremos cuentas pero ahora no nos tiene que preocupar. Hemos pasado muchos momentos peores que éste. Sabemos los puntos que creemos que tenemos que hacer”, afirmó Alessio, que sin embargo no quiso desvelar sus cuentas. “Prefiero no decirlo porque seguramente habrá que hacer más. Me callo porque se va a liar y tocará hacer cincuenta puntos para salvarnos”, añadió entre risas.





Campaña, al hospital

El futbolista del Levante UD José Campaña pasará la noche de este miércoles en un hospital de València al sufrir un fuerte proceso febril y vírico, aunque está previsto que abandone el centro médico el jueves por la mañana. Alessio Lisci confirmó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Sevilla que Campaña estuvo “muy mal” ya el lunes por la noche y pese a que mejoró el martes tuvo que ser ingresado para ser evaluado. Alessio explicó que tiene una infección de las vías respiratorias y vírica, descartó que tenga covid-19 y se mostró muy contundente por su implicación con el equipo. “Si alguien no se lo cree, está en el hospital IMED. Campaña está bastante mal”, dijo.

Campaña ha sido ingresado por precaución y dormirá en un hospital





