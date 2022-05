Alessio: “El equipo se lo sigue creyendo”

El entrenador del Levante UD, Alessio Lisci, aseguró este jueves que tanto él como sus jugadores siguen "creyendo" en poder lograr la permanencia al final de temporada, aunque admitió que el duelo de este viernes ante la Real Sociedad en València ya es definitivo. "Creo que soy afortunado porque el equipo se lo sigue creyendo, siguen estando con muchas ganas y estamos haciendo para que se lo crean. En todos los partidos en los dos últimos meses y medio nos hemos visto cerca de poder ganar", indicó en la rueda de prensa previa al partido.

RUEDA DE PRENSA | @Alelisci



“El equipo se lo sigue creyendo”.



“Estamos seguros de que la afición mañana no va a fallar”.#LevanteRealSociedad ?? pic.twitter.com/DZ5aZ27ogJ — Levante UD ?? (@LevanteUD) May 5, 2022

"El equipo está en esa buena dinámica, se lo creen y se ven capaces de hacer muchos puntos en los partidos que quedan”, añadió el entrenador italiano, que explicó por qué se mantiene la fe en el vestuario. “La clave es que se vean que están a punto de ganar y en consecuencia el equipo se lo cree”, comentó. Lisci, quien destacó que será también fundamental el apoyo de su hinchada. “Es un plus que necesitamos. Nos han apoyado muchísimo y estamos seguros de que la afición no va a fallar”, afirmó.

Alessio cuenta con la grada: "No va a fallar"





Además, Alessio confesó que el duelo ante la Real Sociedad es de esos partidos que “molan mucho más” para un entrenador y alabó el trabajo hecho en el equipo vasco por su colega Imanol Alguacil.

“La Real es un equipo que me gusta. Tenemos que estar muy acertados para poder hacer lo que queremos. Está muy bien entrenado y con muy buenos conceptos. Busca mucho juego interior, con una calidad de un nivel altísimo y con delanteros muy buenos”, argumentó. El entrenador italiano confirmó la vuelta de Roger Martí a la convocatoria, aunque no quiso desvelar si podrá ser titular, y lamentó que el lateral Carlos Clerc se haya resentido de sus molestias en la rodilla, por lo que no podrá contar con él.

Roger, lesionado el 10 de abril, vuelve a la convocatoria

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado