Alessio: “El Barça es un equipazo de locos”

El entrenador del Levante UD, Alessio Lisci, aseguró este sábado que el Barcelona, su rival en la Liga este domingo en el Ciutat de València, es “un equipazo de locos” y destacó que con la llegada del técnico Xavi Hernández ha recuperado su estilo de juego tradicional. “Creo que es uno de los mejores Barça de los últimos años, sin ninguna duda. Tiene una plantilla que está entre las cinco, seis o siete mejores de Europa, actualmente es un equipazo de locos”, dijo Alessio en la rueda de prensa previa al partido del domingo ante el Barcelona.



“Creo que es uno de los mejores Barças y ha vuelto a tener esa ADN Barça con Xavi”, apostilló el entrenador italiano. Pese al potencial del rival, Alessio indicó que cree que son capaces de ganar al Barcelona y aseguró que no temen a nadie porque en los últimos años el Levante ya ha logrado vencer al equipo catalán en València.

“Creo que son cosas que los jugadores tienen en la cabeza y saben que si lo han hecho una vez, lo pueden volver a hacer. Ciertas situaciones en la cabeza se queda y creo que nos ayudará”, comentó.“Si nosotros estamos al cien por ciento y hacemos un partido con mucho atrevimiento, con muchas ganas, con ilusión como hicimos ante el Villarreal, no me preocupa nadie y confío plenamente en mi equipo. Si mi equipo está como debe de estar como han demostrado muchas veces, no le tengo miedo a nadie la verdad”, apostilló.



Además, el entrenador del Levante UD, que adelantó que salvo sorpresa Dani Gómez, Soldado y Duarte podrían entrar en la convocatoria, pidió el apoyo de la afición en este encuentro ante el Barcelona. “A la afición la necesitamos muchísimo y como siempre ha respondido. No tengo ningún tipo de duda que responderá también mañana y que se note que estamos en casa y que nos apoyen muchísimo porque les necesitamos”, finalizó.

Vezo volverá al once inicial ante el FC Barcelona