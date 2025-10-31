El ‘caso Vinicius’ pone a prueba la gestión de Xabi Alonso en el Real Madrid

La reciente victoria del Real Madrid sobre el Barcelona en el Clásico, seguida por 650 millones de personas en todo el mundo, se ha visto ensombrecida por un incidente que ha copado la información deportiva. La columna de opinión 'Ad Libitum' de Javier Pereda para COPE analiza la explosiva reacción del delantero brasileño Vinicius Jr. al ser sustituido, un gesto que ha generado un intenso debate sobre su disciplina y su futuro en el club.

Un enfado que eclipsó la victoria

Corría el minuto 72 de partido cuando el entrenador, Xavi Alonso, decidió cambiar al brasileño por su compatriota Rodrygo Goes. La reacción de Vinicius fue inmediata y desmedida: abandonó el campo enfurecido gritando "siempre yo, me voy de este equipo". El inédito espectáculo, que duró unos 40 segundos, no terminó ahí, ya que poco después el jugador participó en una tangana final contra Lamine Yamal desde el banquillo. En la rueda de prensa posterior, Alonso se limitó a comentar que "en su momento hablaría con Vinicius dentro del vestuario".

Siempre yo, me voy de este equipo" Vinicius Jr

Disculpas públicas y debate interno

Este miércoles, el extremo madridista utilizó sus redes sociales, donde acumula millones de seguidores, para pedir "disculpas a todos los madridistas, el presidente, los compañeros y el club". Sin embargo, en su mensaje no hubo mención directa al entrenador. Tras el incidente, Xavi Alonso ha mantenido una charla con el jugador en Valdebebas y ha comunicado a la plantilla que "las quejas se resuelven de puertas adentro".

Javier Pereda asegura que el suceso ha dividido al madridismo. Un sector de la afición considera la conducta como inaceptable y propone vender al jugador antes de que finalice su contrato en 2027. Por otro lado, hay quienes abogan por gestionar la situación "con tacto y cariño", argumentando que se trata de un jugador diferencial, desequilibrante y necesario para el equipo.

La gestión del club y el futuro

La gestión de Xabi Alonso, que a diferencia de Ancelotti exige a Vinicius tareas defensivas, podría estar detrás del cambio. A pesar del revuelo, el club ha decidido no dar más importancia al asunto y le ha ofrecido al jugador una renovación por otros cinco años, con una mejora salarial que pasaría de 17 a 23 millones de euros. No obstante, su representante, la sociedad norteamericana Rock Nations Sports, parece tener un enfoque de negociación más propio de la NBA que no encaja con la cultura del club blanco.

Actualmente, el valor de mercado de Vinicius, según Transfermarkt, es de 150 millones de euros, tras una inversión inicial de 45 millones. El astro brasileño, que ha prometido a sus compañeros que un suceso así "no volverá a ocurrir", se encuentra en una encrucijada: debe elegir entre el dinero que ofrecen los clubes estado o la gloria deportiva en un club donde puede maximizar su proyección.

La historia del Real Madrid demuestra que ninguna figura está por encima de la institución. Si a don Santiago Bernabéu no le tembló el pulso con Di Stéfano, ni a Florentino Pérez con las renovaciones de Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos, Vinicius "no va a ser una excepción", concluye Pereda.