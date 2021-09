Alderete: “Seguro que vamos a dar pelea al Real Madrid”

Omar Alderete es, a día de hoy, el fichaje más rentable de las nuevas incorporaciones del mercado valencianista. Contundente, seguro, ya se ha estrenado como goleador demostrando su virtud en el juego aéreo tanto en defensa como en ataque. Su buen arranque de temporada le ha llevado a ser incluido en el once de LaLiga en dos de las cuatro primeras jornadas. Ante el Alavés en Mestalla y en el triunfo ante Osasuna en el Sadar. Trotamundos del fútbol, ha jugado ya en cinco ligas diferentes. Tenía claro que quería probar la aventura española y está encantado de haber recalado en un club como el Valencia CF. El paraguayo nos ha contado en los micrófonos de DEPORTES COPE VALENCIAsu rápida adaptación a nuestra ciudad y a sus nuevos compañeros. Sus inicios en el mundo de la pelota, los tatuajes que cubren su piel. El deseo de que el club ejecute la opción de compra a final de temporada. La intensidad de Bordalás. También que no piensa, de momento, en cambiar su condición de extracomunitario. Y, por supuesto, el partidazo del domingo en Mestalla ante el Real Madrid y el enfrentamiento con Vinicius y Benzema.

Sus comienzos en el fútbol

Tuve muchos tíos que jugaban al fútbol. Mi familia siempre me apoyó porque era lo que me gustaba. Siempre estuve cerca del balón. Comencé jugando de mediapunta pero a los catorce años, el Cerro Porteño, uno de los clubes más importantes de mi país, necesitaba defensas. Me dijeron si quería probar, y allí fui y me quedé.

La distancia con la familia

No ha sido una trayectoria fácil, pero siempre tuve claro mi objetivo. Tengo contacto con mi familia cuando viajo con la selección y van a venir pronto a visitarme en Valencia. El tema de la pandemia lo complicó todo. Me gustan los tatuajes y tengo varios de los miembros de mi familia tatuados en el cuerpo: mi hijo, mi hermana, mi tío…

Su adaptación a la ciudad

Con veinticuatro años he estado en cinco países. Valencia es una gozada por el tema del clima, muy diferente al lugar del que vengo en Alemania.

Fichaje por el Valencia CF

El Valencia es un club importante a nivel mundial y yo tenía muchas ganas de jugar en España. Era fácil tomar la decisión de venir en cuanto me llamaron. Fue todo muy rápido porque yo siempre lo tuve claro.

Su virtud en el juego aéreo

El entrenador me pide que vaya a todas, que las dispute en acciones a balón parado y a mí me gusta. Tuve la suerte de hacer goles. Me gusta poder ayudar también en ataque al equipo.

Colíderes e invictos.

Lo importante es mantener la humildad e ir partido a partido, esa es la clave. Esto acaba de empezar. No podemos salirnos de la línea de ir paso a paso.

La importancia de Bordalás

El míster sabe a lo que quiere jugar y lo que quiere de sus jugadores. Tiene muy claro y así nos lo transmite que hay que ser humildes siempre. Los entrenamientos son muy exigentes y eso se ve luego en los partidos.

Plaza de extracomunitario

No tengo pensado tramitar el pasaporte comunitario. Siendo sincero, es algo que no contemplo.

Cedido con opción de compra por el Hertha de Berlín. ¿Le gustaría quedarse?

Me gustaría seguir aquí pero no sé lo que ocurrirá y cuál es la idea del club. Lo que tengo claro es que voy a darlo todo independientemente del tiempo que esté.

Mamardashvili y su irrupción. ¿Sorprendió en el vestuario?

No nos sorprendió porque en los entrenamientos se ve que hay un nivel muy alto en la mayoría de los jugadores. Eso se ve y luego se transmite en el césped.

La acogida del vestuario

Desde el minuto uno la acogida de los compañeros ha sido espectacular. Hay un gran ambiente y eso luego se nota en los partidos. Hay un nivel muy alto y eso se nota en los entrenamientos, son grandes jugadores.

Real Madrid en Mestalla

Hay que tomarlo como un partido más. Una semana normal. Haciendo lo que venimos haciendo, seguro que vamos a dar pelea.

Plan para parar a Vinicius, Benzema y compañía.

Todos los equipos de LaLiga son complicados. Al Madrid no lo vamos a descubrir, pero nosotros también tenemos grandes jugadores. Creo que la clave es centrarnos en lo quedebemos de hacer nosotros y salir a pelear de igual a igual.

Objetivo Europa

Creo que hay que seguir paso a paso, sin marcarnos objetivos. Si lo hacemos, seguro que los resultados van a llegar y seguramente vamos a poder estar arriba donde merece estar el club por su historia.