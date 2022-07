La afición acude a la cita con Gattuso

El valencianismo no falla nunca. Da igual cuál sea la situación del equipo o las complicaciones que pueda tener. La afición está ahí y demuestra cada año su ilusión por el escudo. Cada verano es una oportunidad para recargar las pilas de esa ilusión. Y este año la gente afronta con ganas la nueva ‘Era Gattuso’.

El técnico italiano tomó la decisión de abrir a la afición una parte de todas las sesiones de entrenamiento de esta primera semana de preparación. Y el valencianismo ha respondido. Desde la mañana del lunes, todos los entrenamientos han tenido un mínimo de cincuenta aficionados. Las tardes son sinónimo de éxito. Cerca de 300 personas presenciaron la segunda sesión del lunes. La gente vibró con su equipo. Más allá de entrenadores, presidentes o jugadores, la afición siempre quiere ver a su equipo.

Entre el valencianismo que ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna en los últimos días se encuentran muchos niños, que una vez acabadas las clases han querido aprovechar para acercarse a sus ídolos. En la mencionada tarde del lunes los futbolistas se encontraron, a la salida del parking, a cerca de cien personas esperando su autógrafo o una foto. Una imagen que sorprendió para bien dentro del propio vestuario. Hubo canteranos que llegaron a invertir quince minutos firmando a los más jóvenes. Se trata de una oportunidad de acercarse al equipo que el valencianismo no ha querido desaprovechar. Un cambio de rumbo en ese acercamiento que la afición confía en que se mantenga durante la temporada.

La afición ha respondido al equipo en este arranque





Cifras de abonados

Esa ilusión se ha visto traducida también en la campaña de abonos. Pese a que todavía no se han visto movimientos en el mercado que suelen alentar a la gente a sacarse el abono, son ya 35.000 los abonados con los que cuenta el Valencia CF. Mil valencianistas dijeron que no querían renovar su pase de la temporada pasada, por lo que cifra bajó a 30.900. No obstante, el club ha registrado 3.700 nuevas altas en el público general y 700 en la grada de animación, lo que hace un total de 4.400 nuevos abonos. En relación a dicha grada de animación, el club ha organizado para que exista un grupo de ‘expertos’ en animación que rondará los 200 efectivos.

El 13 de julio acaba el plazo de las nuevas altas, por lo que entramos en la última semana para ello. Después de tres temporadas sin poder abrir las nuevas altas por la pandemia, el valencianismo ha respondido.