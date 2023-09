Ribó y Gómez piden a Catalá un informe jurídico sobre la legalidad del cambio del topónimo Valencia

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, y el portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Joan Ribó, han presentado esta mañana un escrito que obliga a la alcaldesa de València, María José Catalá, a pedir un informe jurídico sobre la legalidad del cambio de acento en el topónimo de València.

Sandra Gómez ha remarcado la necesidad de este iniciativa porque es “una cuestión de legalidad”.“En este Ayuntamiento se va a celebrar un pleno en donde vamos a votar todos los concejales y concejalas y todos tienen que saber qué es lo que va a ocurrir, porque si realmente hay un informe que dice que este cambio es ilegal porque no está avalado con las normas que realmente rigen el valenciano se podrá estar cometiendo una prevaricación por parte de quienes voten a favor”, ha explicado.

“Queremos las cosas claras”, ha remarcado pero ha advertido que “lo grave y preocupante” esque Catalá “está totalmente secuestrada por VOX”. Así, ha recordado que la propuesta oficial de Catalá era mantener el acento abierto y que fue por una trifulca en público, tras el minuto de silencio para condenar los últimos asesinatos machistas, cuando el PP cambió el acento”.

Tras esa “pelea pública” ha recordado que el resultado fue “la cabotá de Catalá”. Por tanto, ha denunciado que València tiene “una alcaldesa y un gobierno que se pliega a las exigencias de Vox y tenemos, por lo tanto, un gobierno y una alcaldesa que totalmente supeditados a los postulados de Vox”.

Ante esta situación ha manifestado su “preocupación” porque “hoy es el saltarse la ley y cambiar el acento oficial de la ciudad y mañana pueden ser cosas tan importantes como estar aquí en un minuto de silencio y omitir, esa pancarta que niega la violencia machista de las mujeres y otras tantas que pueden venir después”.

Sandra Gómez ha pedido a Catalá que se libere y que no entre estas cuestiones y en una competición absurda con VOX para ver quién es más ultra”. “Que se libere y que llega a acuerdos con el resto de formaciones políticas, que forme y conforme un gobierno y un ayuntamiento que dialogue con otros partidos políticos para que no le haga falta pegar cabotá a todo lo que dice Vox” porque “sin no estar en el Gobierno parece que mandan más que ella misma”.

En la misma línea se ha manifestado el portavoz de Compromís, Joan Ribó, quien ha insistido en que, “más allá de la cuestión lingüística, se trata fundamentalmente de una cuestión de legalidad”. Ribó considera que no se puede considerar “esta casa, el Ayuntamiento, como un “cortijo” sin tener en cuenta las instituciones estatutarias públicas y oficiales correspondientes”.

“No se trata de que a la señora Catalá le gusto el acento más de una forma o de otra. El problema es que esto que ha hecho el gobierno el PP con Vox es una ilegalidad y por eso pedimos a la asesoría jurídica que se pronuncie porque estamos convencidos que aquello que han hecho se ilegal”. Ribó ha denunciado que “la alcaldesa y el gobierno del PP con sus socios de Vox están actuando sin tener en cuenta como se tienen que hacer las cosas y como se tiene que proceder. Hay unas normas muy claras. Por eso pedimos seriedad, responsabilidad y rigor. No se puede gestionar un Ayuntamiento como el de València bajo los intereses partidistas del PP que necesita los votos de la extrema derecha de Vox para gobernar”, ha finalizado