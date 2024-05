El motivo por el que un aficionado japonés se ha quedado sin ver al Málaga: "Muy difícil para mí"

Los dirigentes del deporte se creen que pueden disponer del tiempo de los aficionados a su antojo. Este domingo en el Málaga – Mérida hemos tenido un ejemplo, cambio de horario a solo dos días de la fecha del partido y cambio de horario de la tarde a la mañana. El enfado de la afición malaguista fue monumental, y aunque el club emitió un comunicado pidiendo disculpas, el daño ya estaba hecho. Muchos seguidores ya tenían el día preparado para celebrar el día de la madre.

Muchos son los amantes del deporte que cuadran su vida familiar, su trabajo y sus obligaciones para disfrutar de su pasión, sin que los dirigentes del deporte tengan la mínima consideración con ellos, solo que paguen su abono o entrada. Esta desconsideración para con el aficionado ha llegado a su extremo este domingo con el Málaga y el gran protagonista ha sido Yuki Ikeda, un aficionado japonés que había cuadrado su viaje a España para poder presenciar en directo el Málaga – Mérida, finalmente, el cambio de horario ha hecho imposible su presencia en el estadio de Martiricos.





SUEÑO FRUSTRADO

Yuki Ikeda es natural de Osaka (Japón) y se enamoró del Málaga por la presencia de uno de sus grandes ídolos, Rud Van Nistelroy, en el club blanquiazul. Desde entonces, y a pesar de las adversidades, no ha dejado de seguir al Málaga y alentar al equipo y a los aficionados locales a pesar de la decadencia que vive el Málaga en los últimos años. Su nick en twitter es IscoNistelrooy, ya que el primer jugador que más le llamó la atención cuando vio al Málaga fue el benalmadense Isco.

Yuki pudo ver La Rosaleda el día antes de jugarse el partido





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Yuki tenía el sueño de visitar Málaga y ver un partido de su equipo en La Rosaleda. Lo tenía todo preparado. Recién casado, planificó su luna de miel en España junto con su pareja. El domingo 5 de mayo era el día elegido y estaba todo medido, por la mañana visitaría la Alhambra en Granada y por la tarde, visita a la Rosaleda y ver a su Málaga. Las entradas para ver el el conjunto de la Alhambra eran por la mañana y ya no podía cambiar la hora de visita. Finalmente, ese cambio de hora de partido impidió que Yuki pudiera ver al equipo de sus amores en un partido, aunque al menos, sí que pudo visitar la ciudad, visitar el estadio y conocer a muchos de los malaguistas que interactúan con él a través de las redes sociales: "He decidido no cancelar mi visita a la Alhambra, estoy de luna de miel, es una decisión muy difícil para mí. Tendré que esperar a la próxima vez para ver la Rosaleda en un día de partido".









11 mil kilómetros separan Osaka de Málaga, casi un día de viaje, el esfuerzo de Yuki se vio frustrado por la torpeza de unos dirigentes a los que les da exactamente igual el esfuerzo de los aficionados para ver a su equipo. Ojalá pronto, Yuki pueda ver al Málaga en La Rosaleda y si es en una categoría superior, mejor que mejor.