Hoy es el día mundial del Medio Ambiente con el objetivo puesto en la lucha contra el plástsico que sigue estando muy presente en nuestras playas y océanos. Para ello hemos charlado con Xaloc, una ONG valenciana que lleva años realizando salidas para hacer limpieza de las playas valencianas.

Carla Eimar, explica que hoy en día hay más concienciación hasta el punto que cada semana o cada dos semanas realizan desde la ONG salidas de limpieza, "un dato que considera por un lado positivo, porque hay más gente voluntaria y dispuesta a limpiar nuestros entornos pero por otra, también significa que por mucho que limpiemos, siempre hay residuos que retirar de nuestras playas"

Carla asegura que durante estos años hemos detectado que siempre hay plasticos en las playas, pero es plastsico nuevo, no acumulado. Tabmién ha cambiado el tipo de residuos que encontramos en las playas, insiste la representante de la ONG. "Hace años encontrabas latas, briks de zumos, mientras que ahora son objetos de plástsico de un solo uso, lo que demuestra que aunque estamos muy concienciados, tenemos todavía mucho camino por recorrer en cuanto a cómo nos deshacemos del plástico en especial de un solo uso".

Al respecto, Carla Eimar explica que no hay alternativas para no consumir tanto plástico, ni como tratar el residuo, en especial plastico de un solo uso y no sabemos desacernos de ello bien. Hoy en día hay muycho residuo que viene del váter en las playas: compresas, tampones, palitos, toallitas y curiosamente suele aparecer en playas donde cerca hay una depuradora",

También hace hincapié en que el interés por el estado de las playas aumenta cuando llega el verano y apela a la concienciacion con nuestro entorno, porque no hay que ser "ecologistas de temporada" sino los 365 días del año por eso es importante cuando llegan estas fechas incidir en la importancia de que cuidar del ecosistemas de las costas todo el año.

En Xaloc explica Clara, recogemos todo tipo de residuos, "para una posterior clasificación, pero nuestra prioridad es la de retirar pequeños residuos que se acumulan en las playas, los microplásticos, los cuales no son retirados por los servicios de limpieza locales ya que son demasiado pequeños para sus filtros".

Para estas recogidas utilizamos el método que utilizan desde la Universidad de Valencia para sus estudios de microplásticos. Sólo en el último año han recogido de las playas de Valencia 3.000 kg. plástico, 1.500 kg. de residuos orgánicos, 600 kg.de vidrio y 150 kg de papel y cartón.