Dos bomberos heridos en la extinción del un incendio en Polinyà de Xúquer

Un incendio de vegetación declarado este lunes en el municipio valenciano de Polinyà del Júcar ha calcinado completamente dos camiones de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia que participaban en su extinción y dos efectivos han resultado heridos por quemaduras leves de primero y segundo grado.

(16.30 h) Actualització incendi #PolinyàDeXúquer:

Els @BombersValencia informen que dos bombers estan sent atesos per cremades després que dos camions s'hagen vist afectats per les flames.

Continuen els treballs amb col·laboració de dues unitats de #BombersForestals@GVAsgise.