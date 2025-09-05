Almeida mantiene la dictadUAEra en el Angliru

Joao Almeida le dio al UAE la sexta victoria en 13 etapas después de imponerse a Jonas Vingegaard en la cima del Angliru. El portugués llevó todo el peso en esta mítica ascensión realizando los últimos kilómetros con el danés a su rueda y sin darle un solo relevo. En meta Vingegaard, que sigue como líder, permitió ganar al luso al que ahora tiene a 46 segundos de distancia en la general.

Todo ello en una decimotercera etapa, disputada entre Cabezón de la Sal y L'Angliru sobre 202,7 kilómetros, en la que el luso culminó el gran trabajo de su equipo durante toda la jornada, en la que también se ascendieron los puertos de primera de La Mozqueta y El Cordal.

Almeida y Vingegaard se marcharon en solitario en los últimos 5 kilómetros de la etapa del coloso asturiano y sus cuestas de hasta el 23,5 por ciento en la Cueña les Cabres del dúo Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), que llegaron a 28 y 30 segundos, respectivamente, del jefe de filas del UAE. Tom Pidcock fue el gran perdedor de la jornada y se dejó sus opciones de ganar su carrera, aunque se mantiene como tercer clasificado, tras llegar a meta a 1:16.