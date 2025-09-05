Sergio Ramos se engancha con Ryanair por una broma sobre su canción 'Cibeles'

La persona de Sergio Ramos que ha llamado la atención. Ahora, no es solo por su fútbol, sino que también por nueva faceta como músico, gracias a la canción que ha publicado recientemente, 'Cibeles'.

Un tema que ha recibido muchas críticas por el estilo musical que tiene. De hecho, hasta Ryanair ha puesto un tuit: "Petición para prohibir esta canción en nuestros aviones". Y como el exjugador del Real Madrid no suele dejar pasar un polémica quiso responder con ironía a la aerolínea. "Pero habéis puesto ya altavoces en vuestros aviones? Yo os dejo mi speaker si hace falta", contestó.

la canción

En esa canción, Ramos le mandó un mensaje al Real Madrid: “Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele. De gala me vestí, sangre y sudor te di... Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran sólo para que me alejaras ”

"Un partido dura 90 minutos y te di 93 más de la cuenta. Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda. Prefiero morir de pie que vivir 'arrodillao'... Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más", canta el defensa.

El vídeo termina con la figura de piedra de Cibeles desmoronándose, mientras él canta: "Te olvidaste de mí, me dejaste sin poder decidir, eso es lo que más me duele. Y aunque todo fue así, volvería 'encantao', una vez y hasta mil, tú lo 'sabe' Cibeles", canta el futbolista.