El vergonzoso comienzo del Eagles-Cowboys: Intercambio de escupitajos antes de la primera jugada

La temporada 2025 de la NFL arrancó en el Lincoln Financial Field de Filadelfia con la victoria de los Eagles, los vigentes campeones, sobre los Cowboys de Dallas por 24-20. Un partido que estuvo marcado por un lamentable incidente, cuando ni siquiera se había empezado a jugar, protagonizado por Jalen Carter, el mejor liniero defensivo de los locales y Dak Prescott, el quarterback de los visitantes.

Antes del primer ataque de los Cowboys, justo después de la patada de salida, fue expulsado Jalen Carter por escupir a Prescott. Sin embargo fue el texano quien escupió primero, pero su acción no fue vista por los árbitros oficiales del encuentro. Un lamentable episodio que seguramente les cueste una buena sanción a ambos.

Preguntado por lo ocurrido, Prescott reconoció que había escupido, pero dijo que no lo hizo hacia Carter, sino que se trata de una acción que solía hacer mucho en los partidos y que fue en dirección al jugador de los Eagles porque no podía escupir a un compañero. Lo cierto es que en las imágenes se le ve claramente mirar a Carter y sonreír después de lanzar el esputo. La polémica está servida.