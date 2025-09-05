Ata a su perro a una silla, se le escapa y casi provoca una desgracia en la Vuelta

Enorme susto en la 13ª etapa de la Vuelta a España que por suerte se quedó en eso en un susto. No es la primera vez que al paso de una carrera ciclista una mascota está cerca de provocar una caída y esta vez ha vuelto a pasar. Todo por culpa de un dueño que no ha estado atento a su perro.

Ha sucedido cuando la carrera pasaba por la localidad de Turón, a escasos 40 kilómetros de la meta en la cima del Angliru, y rápidamente el suceso se ha vuelto viral en las redes sociales. Un perro ha saltado a la carretera al paso de dos de los escapados, Antonio Tiberi y Huub Artz, que se han llevado un tremendo susto.

El animal, bastante nervioso, estaba atado a la pata de una silla de un bar y se ha metido corriendo en mitad de la prueba. Por suerte, no ha sido con el pelotón si no con solo dos ciclistas. El perro se ha dado la vuelta justo a ver a ambos y no ha causado ningún daño, pero se ha visto en todo el mundo al animal en mitad de la prueba arrastrando una silla.