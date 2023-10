En vísperas del 9 d’Octubre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha atendido a Mediodía COPE desde su despacho en el Palau de la Generalitat. La entrevista también coincide con la semana en la que se han cumplido los 100 primeros días del nuevo consell formado por PP y VOX. Análisis extenso sobre cómo está funcionando el ejecutivo a preguntas del Director de Informativos de COPE Comunidad Valenciana, Vicente Ordaz.

¿Puede el independentismo catalán bloquear la ampliación norte del Puerto de Valencia? Partidos como Junts Per Catalunya o Esquerra Republicana, más allá de amnistía y referéndum, plantean la posibilidad de paralizar la infraestructura con el objetivo de beneficiar al de Barcelona. Una postura que también comparte Compromís dentro del marco de la política valenciana, aunque argumento la falta de una declaración de impacto ambiental actualizada.

¿Aprecia Carlos Mazón riesgo de que Pedro Sánchez pueda ceder?

“Muy lejos del riesgo no estamos y aquí tenemos que conjurarnos todos, no solo el ecosistema portuario, no solo la ciudad, no solo la provincia. Esto es un asunto de Comunidad Valenciana y esto es un asunto de España, porque por la puerta por la que entran y salen el 49% de las importaciones y exportaciones de toda la península ibérica. Deberíamos de tomárnoslo en serio”.

Ausencia de Ximo Puig en la primera sesión de control en Les Corts

“Es verdad que ya me voy acostumbrando a las sillas vacías de Puig porque en el debate de COPE y Las Provincias también dejo una silla vacía. Y empieza a ser una costumbre. Es una pena para la normalidad democrática y parlamentaria. Nos quejamos muchas veces los políticos que los debates no les interesan a nadie. Pues sí, al primero que no le interesan es al expresidente de la Generalitat… Es el secretario general del PSPV y diputado autonómico electo. Creo que ayuda bien poco a que podamos decir que lo que ocurre en Les Corts es importante”.

¿Es complicado gobernar con Vox?

“No, no es complicado gobernar con Vox, si tienes bien hablado con tu socio de lo que quieres hablar. Si tienes bien claro que vas a poner en el centro lo que nos une, si tienes tus prioridades bien claras, si tienes tus líneas rojas e irrenunciables, bien habladas y bien coordinadas. Estoy muy contento con Vicente (Barrera), con José Luis (Aguirre), con Elisa (Núñez). Tenemos muy clara nuestra hoja de ruta, porque ya hemos lanzado nuestros primeros mensajes, porque vamos a seguir defendiendo como un solo gobierno”

Sobre el inicio del curso escolar y las críticas de la oposición

“Se ha producido o mayor sabotaje previo visto. De repente, los altos funcionarios nombrados por Compromís abandonaron el día en el que hay que empezar a trabajar con la asignación de plazas. No había ningún precedente. Ahora tengo que decir que el conseller Rovira es el conseller que ha anunciado que va a haber distrito único, de tal manera que va a haber, por fin, libertad de elección de centros por parte dos padres”

Una anécdota sobre su llegada al Palau de la Generalitat

“El mismo día que tomé posesión no sabía dónde tirar el primer papel que escribí, que decidí romperlo. Dije, ¿de dónde tiro este papel? Y me dijeron, pues, a la basura. Digo, hombre, habrá un contenedor de papel. Y resulta que no había. Me encontré el Palau sin el reciclaje de residuos. Si tienes que tirar un papel, no va a papel y cartón, que debería de haber, todo va al contenedor de orgánico”

Distinciones de la Generalitat 9 d’Octubre: el Hospital La Fe, una referencia

Pioneros y números uno en España. Cuando uno tiene la suerte de contar con un equipo médico profesional que pueda atender mil donaciones de corazón, significa también que en la Comunidad Valenciana hay mil donantes de corazón. Por lo tanto, el homenaje no solo va para los que saben hacer el trasplante, sino a que solidariamente ha dado su corazón.