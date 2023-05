Las sillas vacías evidencian que Puig y Baldoví fueron los grandes derrotados del "Debate Clave"

Héctor Illueca fue el único miembro del gobierno valenciano que quiso estar presente en el debate electoral que "potencialemente" más audiencia puede acumular en toda la campaña electoral. No asistieron por decisión propia ni el actual presidente, Ximo Puig, ni el candidato de Compromis, Joan Baldovi. No quisieron defender las propuestas de sus partidos a los muchos lectores, oyentes y espectadores que han tenido la antena de COPE, cope.es,lasprovincias.es y la televisión autonómica de La 8 Mediterráneo.

y no faltaron entre el resto de candidatos algunas alusiones a las "sillas vacías". El popular Carlos Mazón aseguró que le costaba mucho "dirigirse a alguien que no está y no se puede defender" mientras que Carlos Flores –de VOX- calificó las "las sillas vacías como un desprecio hacia la democracia".

Una decisión cuestionada no solo por los "rivales políticos" sono taanmbién por los expertos en estragia electoral. La ausencia de dos de los candidatos, Puig y Baldoví, es algo que les perjudica de cara al resultado electoral porque muestran un síntoma de debilidad, según asevera la politologa Susi Boix, presidencia de AVAPOL (Asociación Valenciana de Politología).

Así las cosas, los candidatos a la Generalitat del PP, de Ciudadanos, de Vox y de Unides Podem protagonizaron un debate de ideas donde los impuestos y el modelo de gestión marcaron el discurso de los aspirantes, sin que nadie defendiera el modelo o la propuesta con la que PSOE y Compromís van a pedir el voto dentro de 10 dias.