Sigue en tiempo real el nuevo temporal que amenaza Cataluña y Comunidad Valenciana: AEMET ha activado alerta roja
A partir de las 4 de la mañana del domingo al lunes se espera que llegue la peor parte. Valencia ha cancelado las clases en varias zonas que fueron afectadas por la DANA el año pasado
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este domingo la alerta roja en Cataluña y la Comunidad Valenciana ante la llegada de un nuevo temporal que podría dejar lluvias torrenciales, vientos huracanados y fuerte oleaje en las próximas horas. Se espera que el episodio se prolongue durante toda la jornada y que afecte especialmente a zonas costeras, aunque también se prevén acumulaciones importantes de agua en áreas del interior.
Las autoridades han pedido máxima precaución y han recomendado evitar desplazamientos innecesarios, así como extremar las medidas de seguridad en caso de circular por carretera. Protección Civil insiste en no acercarse a playas, ríos ni ramblas, que podrían experimentar crecidas súbitas.
El temporal ya ha dejado las primeras incidencias: caída de árboles, bomberos rescatando a conductores en Zaragoza y cancelaciones de actividades al aire libre. Los servicios de emergencias se mantienen en alerta para atender posibles evacuaciones o rescates en las zonas más afectadas.
