Sigue en tiempo real el nuevo temporal que amenaza Cataluña y Comunidad Valenciana: AEMET ha activado alerta roja

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este domingo la alerta roja en Cataluña y la Comunidad Valenciana ante la llegada de un nuevo temporal que podría dejar lluvias torrenciales, vientos huracanados y fuerte oleaje en las próximas horas. Se espera que el episodio se prolongue durante toda la jornada y que afecte especialmente a zonas costeras, aunque también se prevén acumulaciones importantes de agua en áreas del interior.

Las autoridades han pedido máxima precaución y han recomendado evitar desplazamientos innecesarios, así como extremar las medidas de seguridad en caso de circular por carretera. Protección Civil insiste en no acercarse a playas, ríos ni ramblas, que podrían experimentar crecidas súbitas.

El mapa de lluvias de la AEMET

El temporal ya ha dejado las primeras incidencias: caída de árboles, bomberos rescatando a conductores en Zaragoza y cancelaciones de actividades al aire libre. Los servicios de emergencias se mantienen en alerta para atender posibles evacuaciones o rescates en las zonas más afectadas.

Pincha aquí para ver el mapa con las áreas bajo mayor riesgo y seguir la evolución en tiempo real de este fenómeno que mantiene en vilo a buena parte del litoral mediterráneo.