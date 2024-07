Entran a robar en su casa de un pueblo de Valencia y se queda de piedra con la nota que le dejan los ladrones

¿Alguna vez te han robado? Si es así, y esperamos de verdad que no lo sea, habrás experimentado una sensación de desazón terrible y que piensas que nunca se va a acabar. Desazón que, más tarde, viene acompañada de rabia, de tristeza e incluso de inseguridad, porque sientes que han violado un espacio seguro que nunca pensaste que se traspasaría.

Robos, por supuesto, hay de todo tipo, pero todos suelen provocarte la misma sensación y son igual de desagradables. Desde el robo del móvil en la calle, a la cartera que te birlan sin que te des cuenta, hasta que entren en tu casa y se lleven tus tesoros más preciados. Porque sí, muchas veces se llevan cosas de mucho valor sentimental que hacen que nos sintamos muy, muy desolados.

Pero si hay un robo que causa esta sensación y te hace sentir mucho más inseguro (e incluso puede llegar a causarte un trauma), ese es el de un robo en casa. Normalmente, aprovechan que no estás en casa, ya sea de vacaciones o porque hayas salido, para entrar y robarte. No solo eso, sino que la inseguridad aumenta cuando sabes que esos ladrones te han estado vigilando para saber tus costumbres y poder entrar.





Y esto es lo que les ha pasado a los vecinos de dos pueblos de Valencia: Sagunto y Navajas. Ahí, han asaltado nada más y nada menos que 21 viviendas, lo que es una auténtica barbaridad, y han desvalijado las casas. Se llevaban todo tipo de cosas, desde el televisor, hasta los lavavajillas, pasando por hornos.

Parece incluso de risa, porque, normalmente, cuando escuchamos que entran ladrones a casas, se llevan dinero y cosas de sumo valor que quepan en mochilas, como pueden ser las joyas de la casa.

Pero la cosa no acaba ahí, porque estos ladrones tenían un modus operandi que no ha pasado desapercibido.

La nota que dejaban en las viviendas robadas

Desde el 23 de febrero hasta el 16 de mayo del 2024, Sagunto sufrió el azote de una oleada de robos en viviendas, ascendiendo un total de 21 robos. Estos robos consistían en la sustracción de televisores, vitrocerámicas, lavadoras, hornos, mobiliario, cubertería, jarrones y demás enseres, dejando las viviendas totalmente vacías, salvo armarios y camas.

A lo largo de la investigación, tras descartar los investigadores numerosas informaciones, se pudo identificar a los presuntos autores, siendo dos hombres, quienes vivían de forma ilícita en diferentes viviendas en los municipios de Quartell y Benavites, las cuales, así como otras viviendas ocupadas de manera ilegal en los mismos edificios, estaban siendo amuebladas con los efectos robados.

Y es que los ladrones tenían un modus operandi muy característico cada vez que robaban: dejar una nota en la casa. Escrita a mano, ponían "thanks, friend. Gracias por todo" a modo de sorna.





Por supuesto, esto suponía que los damnificados no daban crédito de lo que encontraban cuando llegaban a casa y la veían completamente vacía. Eso sí, objetos que, tras la detención de estos individuos, han podido recuperar.

Y es que tras los registros, se hizo entrega a los propietarios de todos y cada uno de los objetos intervenidos por los agentes en los registros domiciliarios (hornos, vitrocerámicas, televisores, llaves de vehículos, taladros, barras de sonido, equipos de música, patinete eléctrico, entre otros. Todo ello valorado en más de 55.000 euros.

Teletrabaja en casa y le roban sin que se dé cuenta

Estábamos muy tranquilos en La Tarde, charlando de todo un poco, cuando hemos visto una noticia que nos ha dejado patidifusos: una mujer ha denunciado en redes sociales que le han robado una olla de lentejas. Lo creas o no, la tenía en la repisa de la ventana de su chalé y alguien pasó y se la arrebató.

Historias ha habido muchas, pero esta nos ha llamado mucho la atención. Y es que este oyente nos contaba que le robaron en casa sin que se diera cuenta mientras él trabajaba.



"Estaba trabajando en casa, llegó mi mujer y cuando abrió la puerta me preguntó por el felpudo. El felpudo había desaparecido" comenzaba contando.

"No era nuevo, tenía 6 o 7 años y sin haberse lavado nunca. Roña llevaba como para parar un camión" decía muy divertido. Eso sí, no creas que no sufrió con esa pérdida, porque hizo lo que pudo para recuperarlo.

"Bonito era. Fíjate si era bonito que lo busqué de nuevo por Internet y me compré el mismo" sentenciaba divertido. Eso sí, el equipo de La Tarde no podía comprender cómo alguien había llegado a robarle algo así y mucho menos con qué intención. "El felpudo, me parecen todos iguales, y los que me gustan menos son los que tienen frases de motivación, de autoayuda" decía divertido Fernando de Haro, codirector del programa.