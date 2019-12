La vuelta al mundo en velero desde Burriana

José Alberto Aleixandre es el 'Intrépido Aventurero' como él mismo se hace llamar y ya tiene todo el operativo dispuesto para iniciar este jueves desde el puerto castellonense de Burriana su particular reto, animado por su familia, aunque con nervios.

De esta forma y, si las condiciones meteorológicas y marítimas lo permiten, José Alberto, junto a su pareja Anabel Torrrejón, iniciarán el jueves la vuelta al mundo en velero. Y es que para ese día hay aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología por riesgo de fenómenos costeros, olas de hasta tres metros de altura en todo el litoral de la Comunidad Valenciana.

Para ello utilizarán el velero Intrépido de 15 metros de eslora y reconoce que "las principales dificultades meteorológicas las encontraré hasta llegar a Canarias".

José Alberto, natural de Vila-real y Anabel de El Cuervo de Sevilla se disponen a dar la vuelta al mundo en cinco etapas durante los próximos tres años. Incluso ofrece la posibilidad de que durante tramos de las etapas cualquier persona pueda formar parte de la tripulación.

Según explica a COPE José Alberto, con este viaje pretende "colaborar con la sociedad" con el objetivo de "dar una parte de concienciación sobre la ecología y sobre que nos estamos cargando el planeta".

Confía en que "las cosas buenas que van a ir pasando superarán con creces las cosas malas que puedan ir ocurriendo".

Sobre el reto, reconoce que "lo hago porque tuve que hacerme un replanteo en cierto momento de mi vida; ahora mismo no me siento completo, me falta algo". Por ello, "mi padre me preguntó que qué me faltaba en mi vida y yo por pedir le dije que me gustaría dar la vuelta al mundo en un velero y me dijo que hazlo. Pon una fecha y hazlo".

El viaje podrá seguirse a través de internet en la web abierta por Intrépido Experience, así como por las diferentes redes sociales. Además, a través de Facebook se podrá seguir en todo momento la ubicación del barco. También incluso se podrá contactar con ellos vía SMS.