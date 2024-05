La Virgen del Lledó vive su día grande en Castellón

Una vez celebrados los actos centrales de la coronación de la Mare de Déu del Lledó como patrona de Castellón de la Plana, este sábado se conmemora su centenario, la ciudad se adentra en el día grande, el día de la Virgen del Lledó que tiene lugar este domingo.

Estas son las últimas horas de la imagen de la patrona en la concatedral y en la ciudad puesto que en la tarde del domingo se celebrará el traslado a la basílica. No será hasta 2049 cuando la lledonera regrese a la ciudad. Como marca la tradición, la imagen de Lledó visita las parroquias de la ciudad cada 25 años y, por tantro, habrá que esperar al 125 aniversario de su coronación para volverla a contemplar recorriendo los templos del municipio.

Actos

A las 9:00h. hay Misa de Comunión general, en la Concatedral de Santa María, presidida por el Prior de la Real Cofradía de Ntra Sra. del Lledó, Miguel Abril. El acompañamiento musical a cargo de la Coral de Barreros Mare de Déu del Lledó, dirigida por Augusto Belau Cabrera. Posteriormente, a las 11:00horas, en la Concatedral de Santa María, Solemne Misa Estacional, presidida por Mons. D. Casimiro López Llorente, Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón y al finalizar, Mascletá en Plaza Cardona Vives.

Patra la tarde, a las 18:00 horas será la Procesión general. Nuestra Señora del Lledó estará acompañada por una comitiva en la que participarán los Santos Patronos y recorrerá las principales calles de Castellón: Plaza Mayor, Plaza de la Hierba, C/ Colón, C/ Enmedio, Puerta del Sol, C/ Gasset y C/ Mayor.

A la llegada de la imagen de la Virgen a la Capilla de la Purísima Sangre, será el acto de despedida de la ciudad a su Patrona. Posterior traslado de la Virgen desde la Plaza Mª Agustina a la Basílica del Lledó, por la Avda. Virgen del Lidón. • Al llegar a la Basílica, entrada festiva de la imagen, canto de los Gozos y Salve popular a cargo de la Coral de Barreros de la Mare de Déu del Lledó y remate pirotécnico.