La UCI del Hospital General de Castellón se vacía de pacientes con covid-19

La presión hospitalaria se ha reducido de forma notable en los dos últimos meses en toda la Comunidad Valenciana y, por tanto, también en Castellón donde la incidencia acumulada de casos de coronavirus está disminuyendo tras un mes de abril en el que registraba el mayor número de casos, porcentualmente, de la región.

Una magnífica noticia para la esperanza. El Hospital General de Castellón ha dejado de tener en su Unidad de Cuidados Intensivos pacientes que padecen coronavirus. Por tanto, el hospital referencia de la provincia no cuenta con enfermos graves por covid-19.

Esto hará que se reduzca la cifra de pacientes en la UCI que hasta el domingo era de once entre los tres hospitales, siendo el de la Plana el que mayor índice de ocupación registra.

En la provincia castellonense se llegó a contar en el mes de febrero con más de medio centenar de pacientes ingresados por coronavirus en la UCI. El propio centro hospitalario ha dado a conocer el hecho.

L'UCI de l'Hospital General Universitari de Castelló registra des de hui zero pacients amb diagnòstic #COVID19



Una dada per l'esperança que ens porta a demanar prudència i responsabilitat ciutadana per estabilitzar l'estadística!



L'enhorabona a tot el servei#SanitatVisible