Usuarios de la línea Castellón-Vinaròs denuncian "trenes masificados" por la reducción de frecuencias

El servicio de trenes de Cercanías entre la Plana y el Baix Maestrat sufre un nuevo recorte de frecuencias. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos presentó en noviembre de 2018 el incremento a doce frecuencias que, con la pandemia se redujo. Ahora tras haberse aumentado en los últimos meses a ocho trenes por día y sentido se vuelve a reducir la oferta con entre cinco y seis trenes de Cercanías o regionales al día por sentido.

"Tal es el uso de ellos, que los trenes van masificados" a COPE desde la plataforma Mès Llibertat, Nicolás Ospina. Además, esta situación se une a que "están mal puestos. Una persona de Vinaròs solo puede venir a Castellón a las 9 de la mañana o a las 3 -de la tarde-, no hay más en este intervalo".

A estos trenes de Cercanías o regionales, hay que sumar un Talgo y un Intercity que tienen un coste tres veces mayor. Estudiantes, vecinos o trabajadores del Hospital Comarcal están viéndose muy perjudicados por los recortes de Fomento y Renfe. "Esto no es solo para los estudiantes; o no es solo para la gente que trabaja en Castellón o en Valencia; es para toda aquella gente mayor que tiene que venir al médico, para los que tienen un familiar en otro municipio que no quiere coger el coche" o por ejemplo para trabajar en el Hospital Comarcal de Vinaròs.

"Nos damos cuenta que a la gente no le importa", lamenta resignado Ospina que reclama "que con un tema que nos afecta a todos, no les importa; o no les importa que en la página haya un mismo tren con dos precios diferentes; no les importanq eu nos aboquen a coger un tren de larga distancia que cuesta 10 euros más que un tren de Cercanías".

Se da la circunstancia, además, que el coste del billete de algunos regionales tiene dos precios distintos. La falta de frecuencias está dejando imágenes nada recomendables.

Si se está tratando de evitar aglomeraciones; si la normativa sanitaria obliga a respetar la distancia de seguridad de más de metro y medio entre personas, hay trenes que en hora punta viajan llenos, masificados. Y no solo entre Castellón y Vinaròs, también entre Valencia y nuestra provincia. "Cuando ves a la gente rasgarse las vestiduras, por muchísimos otros actos incívicos, te encuentras que en el pan diario, no se cumple la legislación diaria y, aquí, durante ocho meses nadie se ha rasgado las vestiduras".

"Para conseguir aquella oferta de trenes" de doce frecuencias diarias, "lo que tuvo que hacer la ciudadanía era ponerse a trabajar toda por un mismo fin" y lamenta que ahora las reivindicaciones no cuenten con el mismo respaldo. "Exceptuando nuestra plataforma; nuestros compañeros de Unió y algún determinado grupo político", en referencia al Partido Popular, "nadie está luchando por nuestros derechos".

Puig reclama recuperar el servicio

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha visitado este martes en Vinaròs donde ha desvelado que el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, lleva varias semanas dialogando con Renfe para, entre otras cuestiones, recuperar estas frecuencias.

"Nosotros se los reivindicamos al ministerio de Fomento y a Renfe; exigimos que en este proceso de normalización, también se normalice el Cercanías" para recordar que "a medio plazo nos gustaría que el Cercanías estuviera gestionado por la Generalitat".