Los turistas de Castellón se inclinan por los hoteles de cuatro estrellas

Agosto se ha cerrado con una ocupación hotelera similar a la que hubo en 2024, cerca del 88% que es medio punto inferior al agosto del año pasado. El turismo nacional supone el 85 % y de los extranjeros, los franceses fueron los que más han escogido Castellón para pasar sus vacaciones, junto a personas de Reino Unido y Rumanía.

Además, la ocupación en hoteles de cuatro estrellas se sitúa cerca del 90 % y la previsión en septiembre es positiva con reservas del 87 % en esta primera quincena.

Según los datos que maneja la patronal hotelera Hosbec, la provincia de Castellón ha cerrado agosto con una ocupación hotelera del 87,8%, ligeramente por debajo del 88,2% alcanzado en 2024. En la segunda quincena, los registros se situaron en el 86,9%, casi dos puntos menos que en el mismo periodo del pasado año, aunque todavía dentro de un rango alto que confirma la fortaleza de su temporada estival.

Procedencia

El perfil del visitante en Castellón mantiene un claro predominio del turismo doméstico, que alcanzó el 85,5% en la segunda mitad del mes y se elevó hasta el 85,9% en el conjunto de agosto. El mercado francés, con cerca del 4%, continúa siendo la principal referencia internacional, seguido por Reino Unido y Rumanía, que junto a otros mercados europeos completan la base de la demanda extranjera.

Dentro del territorio, destacan destinos como Peñíscola, que volvió a mostrar su fortaleza turística al alcanzar un 88,9% en la segunda quincena y cerrar el mes con un notable 90,9%. En cuanto a categorías hoteleras, los establecimientos de cuatro estrellas marcaron una ocupación del 87,8% en la segunda mitad del mes y del 89,3% en el balance mensual, mejorando incluso los registros de agosto de 2024. Datos que reflejan la capacidad del segmento de mayor categoría para mantenerse competitivo.

Las previsiones para la primera quincena de septiembre apuntan a un 86,9% de ocupación, lo que indica una continuidad de la buena dinámica turística más allá del núcleo central del verano.