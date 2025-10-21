COPE
Feria FP Dual de la Cámara de Comercio de Ciudad Real

Alcázar de San Juan acoge el día 29 de octubre la VII Feria de FP Dual de la Cámara de Comercio para impulsar la competitividad de empresas, la cualificación y el empleo juvenil

Entrevista con la directora del área de Formación y Empleo de la Cámara de Ciudad Real, Yolanda Mas 

José Manuel F. Almazán

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura6:23 min escucha

