Tírig lanza un SOS al Gobierno central: "Tiene que ser inmediato"

Carlos Mazón ha visitado otra de las zonas más afectadas por la DANA en Castellón, como es el entorno de Coves de Vinromà. Justamente hoy hemos hablado con el alcalde una población cercana como es Tírig, que vio cómo la riada les dejaba sin el principal acceso en carretera y sin canalización de agua, arrasada hasta en 2 ocasiones. Tres meses después el vial acaba de reabrir aunque siguen los trabajos, igual que el del agua, para el que ya se plantean soluciones de cara a posibles futuros problemas: "Estamos pendientes para volver a colocar la canalización que iba por debajo del río. En este caso, en lugar a un metro, la vamos a poner más honda para prevenir que no se la pueda llevar otra riada. Y la idea es dejar ambas, tanto la que circulará por debajo de tierra como la provisional que instalamos".

Es Juanjo Carreres, primer edil de una localidad que también se ha mostrado claro: son necesarias las ayudas para poder recuperar la normalidad. Están las de Diputación y Generalitat, pero espera que el Gobierno central también las disponga para un municipio pequeño que tendría imposible lograrlo con fondos propios: "Son muchos los daños y ante una situación así no sé a qué espera el Gobierno. He escuchado que están trabajando para ayudar pero tiene que ser inmediato porque ya ha pasado mucho tiempo. Y tendría que ser al 100% porque sino, no podremos afrontar la parte que nos tocaría".