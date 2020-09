El sorteo de la ONCE reparte 1,9 millones de euros en el Grao de Castellón

La fortuna ha sonreido al distrito marítimo de Castellón de la Plana, donde en el Grao se ha vendido, íntegramente, el cupón ganador del sorteo celebrado este martes.

Tal y como ha informado la dirección de la ONCE en Castellón, "Jorge Pedregosa Valverde, vendedor de la ONCE, reparte la Suerte en su quiosco de la Plaza Virgen del Carmen en el Grao de Castellón; ha repartido 55 cupones con un premio de 1.925.000,€, vendiendo íntegro el número 87451, en el sorteo de ayer 8 de septiembre".

Jorge Pedregosa Valverde es el vendedor que ha repartido la serie completa de 55 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, en el sorteo de ayer martes 8 de septiembre. Desde su kiosco en la plaza Virgen del Carmen destaca que “el premio está muy repartido entre clientes habituales del barrio”. Jorge tiene discapacidad visual grave desde niño y ha formado parte del equipo deportivo de goalball. Desde hace 23 años trabaja repartiendo ilusión y premios como vendedor ONCE, y se siente “un vecino más del Grao de Castellón”.



El sorteo de la ONCE del 8 de septiembre está dedicado al Santuario Virxe de Barca, en Muxía (A Coruña), lugar de culto religioso, peregrinaje y leyendas de la milenaria Costa da Morte. “El cupón enlaza ilusiones compartidas entre diversos puntos de España, como en este caso Galicia y la Comunidad Valenciana con su cultura marinera y tradiciones”, señala el delegado territorial ONCE Comunidad Valenciana José Manuel Pichel.