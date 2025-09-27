"Queremos que la Confederación haga sus inversiones en Castellón": el mensaje a la CHJ para ampliar el río Seco

El río Seco es el principal punto de evacuación de agua en Castellón de la Plana

Otoño es la estación en la que mayor cantidad de lluvias se producen en la vertiente mediterránea y ello lleva a que las administraciones reclamen al Gobierno que ejecute inversiones que puedan ayudar a proteger a la población ante episodios de DANAs o gotas frías.

En la provincia de Castellón hay actuaciones pendientes en la Plana Baixa y el Baix Maestrat que tiene que llevar a cabo la Confederación Hidrográfica del Júcar para proteger a municipios como Nules, Moncofa, Burriana, Alcalà de Xivert, Peñíscola, Benicarló o Santa Magdalena de Pulpis.

También en la ciudad de Castellón la ampliación de la desembocadura del río Seco, que está frenado, porque el Ayuntamiento quiere que la inversión de la CHJ sea mayor ya que en un acuerdo con el anterior gobierno municipal tenía previsto destinar 2 millones por 5 el consistorio.

El concejal de Infraestructuras es Sergio Toledo y detalla que "la Confederación debe hacer sus actuaciones sin esperar a que el Ayuntamiento haga otras actuaciones".

Rechaza el consistorio el acuerdo que en el pasado alcanzó la anterior alcaldesa, la socialista Amparo Marco, con la CHJ pero que no se plasmó en el papel. "En su momento la anterior alcaldesa hizo un acuerdo con la Confederación para hacer más inversión. Eran 2 millones de la CHJ por 5 el Ayuntamiento y esto no tiene sentido porque la Confederación tiene mucho más presupuesto".

Toledo señala que "lo que queremos es que la Confederación haga las inversiones que tiene que hacer en Castellón, que aumente la capacidad del río, pero no que vaya supeditado a actuaciones del Ayuntamiento".

Convenio

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha resaltado la colaboración entre las dos instituciones por el que la CHJ está efectuando la limpieza del cauce del río Seco. "Se está limpiando en profundidad y los castellonenses ganamos en seguridad".