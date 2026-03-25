El PP denuncia el bloqueo del Gobierno a Castellón en plena crisis de precios y con la Ley de Costas paralizada

El secretario general del PP, Salva Aguilella, lamenta que PSOE y Compromís bloqueen la nueva ley de Costas en el Congreso de los Diputados.

El secretario general del PP de Castellón y diputado autonómico, Salvador Aguilella, ha repasado en el programa Herrera en COPE las principales preocupaciones de la provincia, desde la crisis de precios hasta el bloqueo de leyes clave. Aguilella ha destacado la labor de su partido centrada en los municipios del interior para darles la importancia que merecen y trabajar para que tengan "los mejores servicios y las mejores oportunidades".

El interior, una prioridad

Aguilella ha explicado que el PP celebra jornadas consecutivas en el interior para poner en común las cuestiones que afectan a sus vecinos. Entre sus inquietudes ha destacado la falta de seguridad por el cierre de cuarteles, los problemas urbanísticos, la necesidad de mejorar los servicios sociales y el apoyo a sectores clave como la agricultura y la ganadería.

Críticas a la gestión de la crisis

El diputado popular ha sido muy crítico con la respuesta del Gobierno a la crisis de precios, que afecta de lleno a la provincia. Ha denunciado que el sector cerámico ha visto duplicado el precio del gas desde febrero y que las medidas del Ejecutivo "no están ni se las espera" para paliar la subida de combustibles en sectores productivos como el transporte o la agricultura.

Como ejemplo, ha señalado que mientras la gasolina ha subido cuarenta céntimos, las ayudas del Gobierno son "ausentes". Aguilella ha lamentado que no se hayan adoptado propuestas del Partido Popular como la deflactación del IRPF, una medida que, según ha afirmado, perjudica especialmente a los que menos tienen. "Como no se deflacta con la subida del IPC, cada vez pagan más, sobre todo las rentas más bajas", ha criticado.

Cada vez pagan más, sobre todo las rentas más bajas" Salvador Aguilella Secretario general del PP de Castellón

Asimismo, ha calificado de "despropósito" que la Diputación de Castellón no pueda usar su superávit y remanente de tesorería porque el Gobierno de España limita el gasto de las administraciones locales. Según Aguilella, el ejecutivo de Sánchez "gasta como si no hubiera un mañana" y utiliza el superávit de los ayuntamientos y diputaciones para "compensar en parte el gran gasto que están haciendo".

Dos años de parálisis en la Ley de Costas

Aguilella ha recordado que se han cumplido dos años desde que el Senado y el Congreso aprobaran por mayoría absoluta proteger las viviendas singulares de la costa. Sin embargo, la modificación legal sigue sin ser debatida porque, según denuncia, "la mesa de mayoría del Partido Socialista y Compromís bloquean su votación y su modificación".

El Partido Socialista y Compromís bloquean su votación y su modificación" Salvador Aguilella Secretario general del PP de Castellón

Para el diputado, esta estrategia es "antidemocrática". "No sé qué tienen en contra de los pueblos marítimos, la cultura y el patrimonio", ha añadido. Además, ha revelado que el Gobierno de España ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos de la ley de costas valenciana que buscaban proteger especialmente estas poblaciones, lo que ha calificado como una "persecución y obsesión de la izquierda".