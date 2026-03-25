Jan Virgili en Sport: "Dolió la salida de Arrasate pero el cambio para el equipo no ha estado mal y ahora tenemos un gran entrenador también"

Es la gran sensación del RCD Mallorca por haberse dado a conocer en esta su primera temporada, pero no deja de ser un chaval que acaba de llegar a Primera División. El joven extremo no parece sentir presión, eso le permite jugar con ese desparpajo que ha sorprendido por ser un jugador novato.

A sus 19 años, Jan Virgili ha vuelto a la selección española sub 21. Acaba de cumplir los dos partidos de sanción por su roja en Pamplona, una experiencia de la que aprenderá. El propio entrenador Martín Demichelis así lo decía. El jugador reconoce que ha sido un palo la sanción: "he tenido un pequeño bache con la expulsión y he estado dos semanas fuera, pero ahora con más ganas que nunca para volver y revertir la situación que tenemos en el Mallorca".

El jugador de Vilassar de Mar ha valorado los primeros días con Martín Demichelis, en una entrevista al diario Sport desde la concentración con España. Admite que fue un disgusto porque le estará siempre agradecido, fue clave para su llegada al Mallorca y apostó por él. Aunque evalúa también la mejora del equipo con el técnico argentino:

"Dolió porque Jagoba era una gran persona y es quién me dio la oportunidad de jugar en Primera División. Pero bueno, yo creo que el cambio para el equipo no ha estado mal y ahora tenemos un gran entrenador también".

Sobre la comparativa entre uno y otro el extremo no quiere entrar: "Bueno, no voy a comparar a uno con otro porque está mal, cada uno tiene su forma de trabajar y ahora tenemos buena dinámica en el día a día con Demichelis. Es la que tenemos que llevar a cabo porque ahí está el rumbo del equipo, cuidar los detalles que él quiera y todos a una. En el fútbol a veces las cosas van muy bien y el balón entra solo, después cuando estás en una mala dinámica, todo parece ser más difícil y creo que es lo que pasa, pero estamos en el buen camino yo creo".

Virgili le pide a esta temporada "mantener la categoría con el Mallorca y conseguir meter algún golito en primera me haría ilusión".

España.-

Jan Virgili está encantado en la selección y se muestra feliz de la llamada de la sub 21. Pero es ambicioso y mirar para arriba: España hoy en día está haciendo un trabajo increíble la verdad y tanto como las más inferiores como las sub-21 y la absoluta tienen un nivel increíble. Nosotros nos tenemos que preparar por si algún día la absoluta llama a nuestra puerta".

Algo que considera que ve probable: "sí, yo creo que es probable. Depende también de cómo acabe la temporada, coger experiencia es importante pero tampoco quiero correr porque soy muy joven y hay que ir dando pasitos".

Barça.-

Finalmente, el jugador admite que el FC Barcelona siempre fue su ilusión, ahora la rumorología empieza a dispararse, como suele suceder en los equipos modestos, nunca dura la tranquilidad con sus buenos jugadores, y se especula con un interés del Barça por recomprar al jugador. El Barça tiene una opción de tanteo. El jugador admite que "si me llamara el Barça, sería difícil decir que no".