Detenidos en Ferrol dos administradores por explotar a trabajadores extranjeros y vender productos extranjeros como si fueran de la Reserva de la Biosfera

Foto de archivo de un vehículo de la Policía Nacional en una calle de Ferrol

La Policía Nacional ha detenido en Ferrol a principios de este mes de marzo a una mujer y un varón, administradores de una empresa del sector hortofrutícola, acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores y de estafa.

Los arrestos, que se produjeron el pasado 3 de marzo, ponen fin a una investigación iniciada en mayo de 2025 por la UCRIF de A Coruña y el Grupo Operativo de Extranjeros de Ferrol.

Los agentes, en colaboración con Inspección de Trabajo, Sanidad y la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, inspeccionaron una nave de almacenamiento y envasado donde localizaron a siete empleados, tres de ellos extranjeros en situación irregular.

En el lugar, los trabajadores realizaban jornadas de más de doce horas continuadas en condiciones que vulneraban sus derechos laborales básicos, sin garantías de salud ni higiene.

Durante la inspección, los investigadores descubrieron que la empresa envasaba grandes cantidades de producto adquirido en el extranjero y lo etiquetaba como originario de España, llegando a utilizar un sello de calidad correspondiente a un espacio declarado Reserva de la Biosfera. Esta práctica, que buscaba hacer pasar el producto foráneo por uno de alta calidad y procedencia local, permitía distribuir la mercancía a grandes superficies de Galicia y Asturias.

El engaño afectaba tanto a los empresarios compradores como al consumidor final, que adquiría un producto con un etiquetado falso. Las diligencias continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones en el marco de esta operación.