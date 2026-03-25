Salobreña activa un plan de choque para salvar la Semana Santa

Como cada año, Salobreña ha comenzado a prepararse para ofrecer su mejor imagen de cara a los próximos días festivos de Semana Santa. Sin embargo, el plan de acondicionamiento de este año es atípico, condicionado por varios factores que han complicado la puesta a punto de infraestructuras clave.

Un plan de choque para la recuperación

Los recientes temporales han causado cuantiosos daños en las playas, dejando varias zonas sin arena. Según la Dirección provincial de Costas, esta situación no se podrá solucionar hasta después de las fiestas. A esto se suma el inicio de las obras de remodelación del segundo tramo del paseo marítimo y el cambio de recorrido de algunas procesiones, que por primera vez discurrirán por la parte baja del pueblo debido a las obras en la Iglesia del Rosario.

A pesar de las dificultades, el Ayuntamiento ha garantizado que todos los servicios de playas estarán operativos. Como principal novedad, el servicio de socorrismo funcionará durante toda la Semana Santa y los fines de semana hasta el verano, con un aumento progresivo de efectivos según la afluencia.

Además, los módulos de aseo y las duchas estarán abiertos y se ha reforzado el servicio especial de limpieza con un equipo diario. Ya han comenzado las labores de limpieza y rasanteo de la arena con maquinaria pesada, así como el encauzamiento de los tres balates que desembocan en la playa.

Esfuerzo con fondos propios

Las actuaciones también se extienden al casco antiguo, con labores de mantenimiento de calles y embellecimiento de lugares emblemáticos como la Bóveda. "Todo ello nos ha obligado a realizar un gran esfuerzo para poner en marcha todos los servicios y equipamientos de las playas y la puesta a punto de las calles, no solo del casco antiguo, si no también del resto de vías por donde transcurrirán las procesiones", ha explicado el alcalde de Salobreña, Javier Ortega Prados.

Nos ha obligado a realizar un gran esfuerzo para poner en marcha todos los servicios y equipamientos de las playas" Javier Ortega Alcalde de Salobreña

Javier Ortega, alcalde de Salobreña

El alcalde ha destacado que estas "actuaciones que se harán con fondos propios ya que no podíamos esperar a las ayudas del resto de administraciones tratando de devolver la imagen de Salobreña a la normalidad lo antes posible con la llegada de la Semana Santa".