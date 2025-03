Las playas de Castellón se llenan de medusas aunque los expertos tranquilizan: "No hay que asustarse"

Este fin de semana las playas de la provincia se han teñido de azul. Y no del color del mar justamente. Miles y miles de medusas han sido arrastradas hasta el litoral, desde Vinaròs a Almenara, poniendo en alerta a visitantes y vecinos de estas zonas. Unos animales que podían generar problemas: ¿son peligrosos? ¿Cómo han llegado? En COPE os hemos querido resolver éstas y otras dudas, y lo hemos hecho de la mano del director de la Fundación Azul Marino, Pablo García-Salinas. Podemos estar tranquilos: no son peligrosas: "No hay que asustarse para nada. De hecho, siempre que hay un temporal fuerte es muy recomendable ir a ver qué nos ha traído el mar. Estamos acostumbrados a disfrutar de las playas en los meses de verano, que el mar está como muy tranquilito. Pero es después de estos temporales cuando te das cuenta que de vez en cuando llegan a nuestras orillas fauna que de otra manera estaría en el mar en este momento".

En este caso hablamos de la medusa velero, un hidrozoo "un poco diferente a las medusas que habitualmente vemos cuando estamos en el mar. En este caso, en vez de un solo organismo, es una colonia, una colonia de pólipos que son como pequeñas alemonitas, con diferentes modificaciones, pero que viven todas juntas formando ese superorganismo que parece una medusa. Tienen una boca que en este caso es un pólipo que se dedica a comer y que reparte la comida al resto de sus hermanos y los hermanos que tienen como unos tentáculos con unas células que le permiten capturar el alimento, que al igual que en el caso de las medusas convencionales, son unas células pero que tienen cierto poder de urticaria, sobre todo si eres un pececito o un animalito pequeñín".

Eso sí, también hay que ir con cierto ojo si se tocan, de evitar después el contacto de zonas sensibles: "No hay ningún problema. La mayoría de estos organismos medusas o en este caso de los dos, no intentan fastidiarnos, ellos pican para alimentarse. Si no formamos parte de su dieta habitualmente su veneno no nos hace absolutamente nada. Es verdad que si tenemos zonas de piel muy sensible, como puede ser la parte del cuello, la cara, ahí si podemos notar cierta molestia. Por tanto, siempre recomendamos que en caso que la gente toque estos animales, lo ideal es que luego nunca te toques zonas como las axilas o la cara que es donde la piel es mucho más sensible y ahí sí podemos encontrar algún tipo de enrojecimiento".

Una altísima aparición de estos hidrozoos que eso sí no va a suponer otro temor para la temporada veraniega: las medusas estarán. Eso sí, García ha hecho un alegato en defensa de estos animales, vitales para la conjunción de la fauna marina: "Aunque nos pueda parecer una molestia, la medusa o en este caso los hidrozoos como la veleta, son importantísimos porque al final consiguen que alimentándose de fauna muy pequeñita, como puede ser el plancton, servir de enlace entre ellas, o sea, entre el plancton y otros animales más grandes. Muchos peces que no se podrían alimentar de plancton sí se pueden alimentar de medusas o en este caso, de de veletas y así formar parte de la cadena trófica".