El PP pide soluciones "contra el problema de salud pública en el que se ha convertido la plaga de mosquitos"

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, insta a la alcaldesa Amparo Marco a adoptar soluciones efectivas contra la plaga de mosquitos que está haciendo especialmente difícil para los castellonenses la recta final del verano. “Es urgente redoblar esfuerzos contra los mosquitos. Estamos ante un problema de salud pública, con vecinos que acaban en urgencias por la virulencia de las picaduras, si los tratamientos terrestres no son suficientes como se está demostrando habrá que fumigar desde el aire, como ya hacen otros Ayuntamientos que solicitaron hace días el permiso a la Conselleria de Sanidad para atajar el problema”, señala.

Las consecuencias de las lluvias de final de agosto y las elevadas temperaturas han hecho que estos insectos proliferen de manera descontrolada hasta el punto de hacer insoportable salir a la calle, estar las terrazas o simplemente pasear como aseguran los castellonenses, siendo especialmente notable el problema en la Marjalería, la zona de la playa y el centro del Grao.

“En Castellón el equipo de gobierno de Amparo Marco vuelve a llegar tarde a abordar un problema que va a ir a más con las lluvias que ya se anuncian para los próximos días. A Sanidad no le consta que la capital haya solicitado el permiso para la fumigación aérea, aún teniendo zonas especialmente castigadas donde los mosquitos no dan tregua ni a los vecinos, ni a los hosteleros que se ven obligados a cerrar antes de hora sus locales porque a partir de la tarde las plagas de mosquitos espantan a los clientes”, explica Carrasco.

En este sentido, la portavoz Popular se pregunta cómo puede ser que en otros municipios con humedales ya se esté actuando con fumigaciones aéreas y en Castellón no. “Han tenido que salir los vecinos a denunciar públicamente la situación para que el gobierno municipal tome conciencia”. Y, “¿por qué tantos obstáculos para atajar un problema social que es generalizado en la capital si quienes gobiernan en las administraciones local y autonómica son del mismo color político?”, apunta.

Los Populares no paran de recibir quejas vecinales por las plagas de mosquitos. “Lo que perciben los castellonenses es que el gobierno municipal les tiene abandonados, que mira hacia otro lado al no solicitar los permisos con antelación, como sí hacen otros Ayuntamientos. Es un problema de mala gestión municipal, lo que esperan los ciudadanos son soluciones que ahora mismo no tienen, para eso pagan impuestos, por cierto, de los más elevados con un IBI que es el segundo más caro de toda España, con 402 euros de media, solo por detrás de Madrid. Y, mientras llegan las soluciones, los castellonenses se ven desbordados por las plagas de mosquitos que impiden hacer vida normal”, concluye Carrasco.