Los Pecos llegan a Castellón: últimas entradas a la venta

En la plaza de toros, el próximo viernes, 5 de septiembre, a las 22.00h, celebrarán su vuelta a los escenarios 45 años después de su debut, Los Pecos. Las últimas entradas están a la venta en El Corte Inglés.

Francisco Javier Herrero Pozo y Pedro José Herrero Pozo son dos hermanos que a finales de los 70 decidieron formar el grupo de Los Pecos, un dúo musical que puso banda a historias juveniles. El dúo tiene más de 1.100.000 de copias vendidas entre todos sus álbumes.

Gira 'Dos voces y una historia’

Los Pecos retoman su carrera musical y regresan, más de una década después, con la gira ‘Dos voces y una historia’ para celebrar así su debut hace 45 años. Recorren desde marzo hasta octubre las principales ciudades de España entre las que está, por supuesto, Castellón.

El dúo estaba formado por dos chicos del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, ubicado en Madrid, que vieron cómo una sencilla canción, Esperanzas, compuesta por Pedro y cantada por Javier, cambió radicalmente su vida. Desde entonces, pasaron a ser un verdadero fenómeno social, convirtiéndose en una de las agrupaciones musicales más importantes y con más ventas de la música española, impulsando el "fenómeno fan" en el país.

Durante su trayectoria, pulverizaron todos los récords de la industria en varias ocasiones: la primera canción de su segundo disco, llamada ‘Háblame de ti’, volvió a repetir número 1 y llevó al álbum, titulado ‘Un par de corazones’, a vender 500.000 ejemplares con un repertorio de canciones propias compuestas por Pedro y versiones de temas de Víctor Manuel y José Luis Perales.

Su tercer álbum (‘Siempre Pecos’, 1980) repitió el éxito con 300.000 ejemplares vendidos y la canción ‘Señor’ se convirtió en un éxito internacional: más de 300.000 sencillos vendidos en Francia y lanzamiento en Italia, Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza e Israel. Con tres discos y más de 1.100.000 de copias vendidas, con interminables giras por España y Latinoamérica, más tarde llegarían más triunfos en forma de álbumes como ‘20 años’, ‘Que no lastimen a tu corazón’, ‘Por arte de magia’, ‘Pensando en ti’ o ‘Un manantial de ternura’.