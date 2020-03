Para evitar molestias musculares debemos dar unos pasos por casa y mover las extremidades

Hacer ejercicio físico reduce el riesgo de enfermedades y, en una situación de confinamiento como la que atraviesa en estos momentos España, activar el organismo también evita la aparición de dolores o molestias musculares.

No es bueno para nuestro cuerpo el permanecer todo el día sentado en una silla o en el sofá y realizar ejercicio físico nos ayuda. Tanto a sentirnos mejor con nosotros mismos, como a que el organismo se mantenga activo e incluso psicológicamente evita el estrés que provoca el encierro en el hogar.

El director de Suma Fitness Rafalafena, Pedro Nebot, explica que se debe programar el trabajo semanal que se pretende realizar para efectuar cada día unos ejercicios diferentes que desarrollen áreas distintas. Ya sea cardio, tonificación, articulaciones...

Hoy, Nebot, nos aconseja trabajar las articulaciones. Para ello, "solo con los propios movimientos de los brazos. Levantarlos, mover los hombros..." para que las extremidades superiores se mantengan en forma. También las inferiores, "mover un poco los pies... hacen que haya más movilidad".

Y es que advierte el director de Suma Rafalafena que "si nos tiramos muchas horas tirados en el sofá vamos a tener muchos problemas de espalda".

Para ello, aconseja "levantarse, dar un paseo por casa o, aunque sea, dar unos pasos. Levantar la pierna; levantar la otra... hacer movilidad y algunos ejercicios, aunque sean suaves para evitar la aparición de molestias".

"Solo con el propio peso del cuerpo" y pone como ejemplo varios ejercicios: "Elevo los dos brazos a la vez, ahora solo uno; después lateral; luego me levanto y camino un poco con la punta de los pies o los talones; luego inclino el cuerpo hacia adelante o hacia detrás" y es que "todo lo que haga que nuestra forma y movimiento permita que el cuerpo no esté todo el día sentado, hace que el cuerpo no esté en una posición incorrecta".