Pamesa Cerámica arranca la primera planta sin emisiones de carbono

El proceso por la descarbonización en el sector azulejero da un gran paso adelante con el inicio de la actividad de una nueva planta. La fuente energética, eso sí, es de lo más cercana. Se trata de agua, que a través de varios procesados, separación del hidrógeno y oxígeno y potenciación del primero a base de tratamiento da lugar al eCombustible.

Pamesa Cerámica ya ha iniciado su uso en una atomizadora en Onda, sustituyendo completamente el uso del gas. Jorge Arévalo, CEO de eCombustible, ha explicado la principal diferencia con el hidrógeno verde que se está impulsando en otras plantas.

Esta nueva fuente energética, aunque no se ha especificado el coste debido a acuerdos confidenciales, sí se ha remarcado que resulta económicamente competitiva respecto al actual precio del gas natural y supone además no tener que pagar derechos de emisión de CO2 al no realizar emisiones de carbono.

Un ahorro que puede resultar positivo para un sector cuya factura cada vez es más amplia. El pasado año supuso más de un 30 por ciento para Pamesa Cerámica, tal como ha remarcado su presidente, Fernando Roig.

Un Roig que decide apostar ahora por el eCombustible, hasta el punto de entrar como accionista a este empresa y después de haber vendido sus participaciones en la empresa dedicada a energía eólica Renomar. Una apuesta que también se va a multiplicar durante los próximos meses, con la instalación de nuevas plantas para las turbinas de los atomizadores, con una potencia de hasta 250 megavatios y con el objetivo de impulsar en 3 años su instalación en hornos.

Cabe apuntar que el proceso de atomizado es el principal consumidor de gas en las empresas azulejeras. Puede llegar a suponer hasta el 60 por ciento del total.