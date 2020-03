Nules sólo tramita 2 denuncias en la campaña de control de mascotas

Y es que sólo se han tramitado dos denuncias de los 47 perros identificados.

Desde el Ayuntamiento de Nules se valora este hecho como una buena respuesta de la ciudadanía a las campañas de concienciación que se han llevado a cabo en los últimos años, “en estos controles realizados en los meses de noviembre, diciembre y enero se ha comprobado que los propietarios de perros están cumpliendo la normativa. Se trata de controles que se hacen de manera aleatoria para asegurar el cumplimiento de la ordenanza en nuestro municipio”, comenta el Alcalde de Nules y Concejal de Seguredad y Policía Local.

De manera que en este periodo los agentes de la Polícia Local han detectado solo dos incumplimientos de la normativa que les han llevado a tramitar la denuncia correspondiente por no estar el animal censado en Nules, es decir no estar en el RIVA; y por incumplimiento de la identificación animal al no tener CHIP.

Estos controles de mascotas seguirán en los próximos meses para continuar concienciando a la ciudadanía sobre la importancia de tener la documentación de los animales actualizada, además de la obligatoriedad de contar con el CHIP y estar también registrado el ADN en el censo canino.