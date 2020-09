"Nos vamos a continuar dejando el alma" en el Castellón, avisa Óscar Cano

El Castellón no piensa más allá de la permanencia tras estrenarse con victoria en Segunda división frente a la SD Ponferradina ya que “lo importante es llegar a los 50 puntos y eso es lo que tenemos en el punto de mira”, explica el técnico, Óscar Cano.

“Todos los puntos que seamos capaces de recaudar ahora nos van a servir para tenernos como tabla de salvador cuando llegue la marejada, que va a llegar” y es que reconoce el entrenador orellut que “ganar es muy difícil; sumar cuesta muchísimo. Hay equipos que forman parte de otra liga, como son los 8 o 9 equipos que tienen grandes presupuestos”. Un Castellón que, reconoce, “estamos en el grupo de los aspirantes a no caer descendidos en el año del debut”.

Sobre el rival, Cano ve que “va a a ser un partido muy igualado. Espero un equipo muy competitivo, producto también de esa humana condición de reivindicarse ante la dificultad” y es que pese a los problemas extradeportivos que rodean al cuadro malacitano, “el Málaga puede sacar un equipo competitivo, como demostró en Tenerife”.

“Todos los equipos tenemos nuestras dificultades. La del Málaga puede ser no saber si pueden inscribir o no una serie de jugadores o si pueden salir o no pueden salir y la nuestra, como el otro día se vio, es que hay muchos jugadores que estaban debutando en la categoría”.

La victoria en la primera jornada le permite al Castellón mantener la dinámica positiva que arrastra tras el ascenso. “Los jugadores dieron una buena imagen y un buen rendimiento pero cada rival es un mundo”. Por ello, de cara a la alineación que pondrá en liza Cano, “es evidente que va a haber continuidad pero también cabe la posibilidad de que otros jugadores entren en el once porque consideremos que son más apropiados para este tipo de partido”. La única duda que maneja es la de Álvaro Campos, que se retiró lesionado de El Toralín, pero las sensaciones del meta son positivas.

Castalia volverá a acoger un partido de fútbol profesional una década después, pero lejos de la imagen que presentaría en condiciones normales con un lleno absoluto, la situación sanitaria impide la presencia de aficionados: “Sin poder estar se ha colgado el cartel de no hay billetes y eso dice mucho de nuestra gente. A pesar de no estar, recibimos esa energía diaria porque de manera invisible hay algo latente siempre alrededor del club que se llama su gente y, por lo tanto, nos vamos a continuar dejando el alma para que tengan el máximo numero de satisfacciones”.

Por último, Cano ha valorado la llegada como cedido por el Mallorca de Igor Zlatanovic. Destaca que “el club ha hecho un esfuerzo brutal por dotar de recursos a la plantilla”. Con el delantero serbio “incorporamos un jugador con capacidad que se ajustan mucho al juego que hace el equipo. Es muy agresivo en la ocupación del área; con recursos más que interesantes relacionados con el gol y que por desgracia ha jugado menos de lo que sus capacidades dicen”.