Municipios de Castellón suspenden las clases por las alertas por lluvias

Las previsiones meteorológicas apuntan a precipitaciones que de forma irregular se están produciendo ya en la provincia de Castellón con elevada intensidad pero que durante las próximas horas se generalizarán e incluso ganarán fuerza, pudiendo llegar a ser torrenciales.

De esta forma y, como medida de prevención, los ayuntamientos de la franja litoral castellonense se inclinan por suspender las clases para este lunes, además de cerrar parques municipales como El Pinar del Grao o también cancelar actos festivos por el día de San Miguel.

En las zonas de la Plana donde está activado el nivel de riesgo naranja, los ayuntamientos advierten que en las próximas hora Aemet podría elevar a rojo el aviso por precipitaciones de carácter extremo.

Localidades como Castellón de la Plana, Vila-real, Oropesa del Mar, Vinaròs, Benicarló, Benicàssim, Burriana, Alcalà de Xivert, Almassora, Peñíscola o Sant Mateu han sido los primeros en anunciar la suspensión de la actividad escolar.

También se reclama "evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones del servicio de emergencias 112 a través de sus canales oficiales".

Todo ello va unido a la activación de los protocolos frente a inundaciones que se espera puedan producirse en distintos puntos. Los principales acumulados de lluvia pueden superar los 250 l/m2 siendo el lunes la jornada más complicada y las cantidades más significativas se espera que se registren en el Baix Maestrat, aunque también la Plana Alta acumulará grandes registros y, potencialmente, peligrosos.

Los avisos

Hay aviso rojo en el Baix Maestrat y es que las previsiones de Aemet es que se pueda superar el umbral de 180 l/m2 en doce horas, pero que incluso esos acumulados puedan registrarse en un corto periodo de tiempo de solo 3 o 4 horas. Este es el caso del Baix Maestrat donde se activará a las 20:00 horas y se mantendrá hasta las 8:00 horas del lunes.

A partir de las 8 horas en el Baix Maestrat y durante todo el día en las comarcas de la Plana, los avisos serán naranjas por acumulados de más de 140 l/m2 en doce horas y de 60 en una hora, mientras que en el interior se pueden superar los 100 l/m2 en doce horas y los 30 en una hora.

Es una situación que puede provocar la crecida de ríos y ramblas, con lo que se debe evitar circular por zonas inundables y no acercarse a los barrancos.