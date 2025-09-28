Aemet activa el nivel de riesgo extremo por lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana

Se avecinan horas muy complicadas en la Comunitat Valenciana, donde una pequeña DANA que se aislará en el sur peninsular provocará que incida sobre este territorio vientos con recorrido marítimo que potenciarán la llegada de precipitaciones muy intensas.

Una situación que se espera sea potencialmente peligrosa en los litorales de las provincias de Castellón y de Valencia y que pueden dejar acumulados superiores a los 250-300 l/m2.

Ante esta situación, este mediodía, la Agencia Estatal de Meteorología ha procedido a activar avisos de riesgo extremo, nivel rojo, en el litoral de Valencia, así como en el del Baix Maestrat en la provincia de Castellón.

Las previsiones de Aemet es que se pueda superar el umbral de 180 l/m2 en doce horas, pero que incluso esos acumulados puedan registrarse en un corto periodo de tiempo de solo 3 o 4 horas. Este es el caso del Baix Maestrat donde se activará a las 20:00 horas y se mantendrá hasta las 8:00 horas del lunes, lo que obligará a que los ayuntamientos suspendan las clases como medida preventiva. También es recomendable en estas situaciones evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.

Antes, desde las 15:00 horas de este domingo estarán activados los avisos naranjas por acumulados de más de 120 l/m2, de los que 80 pueden darse en solo una hora. También por tormentas que pueden llegar acompañadas de granizo. Y es que se esperan "chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes en el norte de Castellón".

Una jornada dominical en la que hay avisos naranjas en el interior de Valencia y amarillos en el de Castellón por lluvias intensas y tormentas.

Aemet activa avisos rojos y naranjas para el lunes en la Comunitat Valenciana

Lunes

Para el comienzo de la semana, el pronóstico de Aemet apunta a "precipitaciones y tormentas fuertes, incluso localmente muy fuertes y persistentes en el tercio este peninsular y de alcanzar intensidades localmente torrenciales, con acumulados que podrán superar los 150 litros, en regiones de la Comunidad Valenciana".

En la provincia de Valencia el aviso rojo se activará a las 4 de la madrugada del lunes y se mantendrá hasta la medianoche, pudiéndose acumular más de 180 l/m2 en doce horas y de 60 en solo una hora.

En el litoral de Castellón estará activado el nivel de riesgo naranja porque se pueden acumular más de 60 l/m2 en solo una hora y de 140 en un espacio de doce horas. En el interior se superarán los 100 en doce horas y 30 en solo una hora.

En el interior de Valencia los avisos naranja serán por acumulados de más de 40 l/m2 en una hora y de 100 en doce horas.

También en Alicante, especialmente en el norte de la provincia, Aemet activará los niveles de aviso naranja, tanto en el litoral como en el interior, mientras que será amarillo en el litoral sur.

Martes

La inestabilidad continuaría afectando a la Comunitat Valenciana durante la primera mitad de la jornada del martes, manteniéndose los avisos de nivel amarillo en el norte de Alicante y en el litoral de Valencia y Castellón por acumulados de más de 20 y 30 l/m2 en una hora y de 60 en doce horas.

Aemet detalla que "se prevé que se mantenga la inestabilidad en la fachada oriental peninsular y Baleares bajo la influencia de una vaguada fría en altura. Así predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones con tormenta con probabilidad de ser fuertes, incluso localmente muy fuertes en las islas, sureste peninsular y especialmente en la Comunidad Valenciana, donde se podrían alcanzar intensidades torrenciales y acumular cantidades significativas".