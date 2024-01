Las nuevas demandas laborales del sector turístico llegan a las aulas

Hacen falta camareros, personal, en plenas campaña turísticas. Seguro que lo has escuchado alguna vez. Un problema acentuado explican desde el sector después de la pandemia. Por dos motivos: por la inestabilidad y porque el parón provocó que algunos trabajadores se desplazaran a otro sector.

Pero no son los únicos perfiles demandados. Otros con una perspectiva más formada y especializada necesitan personal, y ahí llega la comunicación entre empresarios y centros como por ejemplo COSDA, la Escuela de Hostelería, Turismo e Industrias Alimentarias.

El centro, pese a contar con 55 años de experiencia y más de 5.000 estudiantes titulados, no se cierra a una educación concreta. Son constantes los contactos con empresarios turísticos para adaptarlos a las necesidades reales.

La demanda en la actualidad se está destinando más hacia la gestión de eventos, por lo que desde hace un par de cursos se está llevando adelante actividades relacionadas con la gestión de eventos. Nos lo ha apuntado en COPE el director de COSDA Vicente Moliner: "El ciclo de agencia de viajes tiene como segunda parte la gestión de eventos. Ahora en estos cursos estamos potenciando mucho lo que es la gestión de eventos, haciendo proyectos mensuales y trimestrales para que los alumnos aprendan a gestionar eventos grandes de toda índole".

Pero no es la única apuesta para este curso en el centro especializado en el sector. Otra demanda desde el turismo para hacer frente a las necesidades actuales pasa por la animación turística. Y en ello también se trabaja: "hemos incorporado dos ciclos en el de agencias y en el de guías, lo que es el módulo de animación, que trabajan en diferentes temáticas".

Pero no sólo el turismo pone los ojos en COSDA. También la hostelería ha demandado personal más cualificado, con conocimientos tanto de cocina como de sala. Moliner nos ha explicado que para ello ya se ha impulsado un doble grado sobre ello: "Nos demandaban las empresas de restauración lo que era el doble perfil, por ejemplo querían que supieran de cocina, pero a la vez que supieran de sala porque si no se quedaba cojo no él ese conocimiento, entonces ahora estamos ofreciendo el ciclo pionero de doble titulación que son que en tres años titulan tanto dirección de cocina como de dirección de servicios de restauración".