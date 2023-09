Javier Serralvo dimite como concejal en Vila-real al dar positivo en alcoholemia tras un accidente

Cerca de esta medianoche, ha renunciado a su acta como concejal en Vila-real, el socialista Javier serralvo, concejal delegado de las áreas de Salud y Deporte. El motivo es un accidente que sufrió él en solitario con su motocicleta en el término municipal de las Alquerías del Niño Perdido y en el que habría dado positivo en alcoholemia.

De hecho, él mismo explica que el pasado viernes, día 1 de septiembre, se le dio traslado del contenido del expediente de diligencias previas para comparecer en un procedimiento judicial en relación a la seguridad vial del cual se puede derivar o no sanción por alcoholemia. Serralvo dimite para preservar el buen nombre del Ayuntamiento de Vila-real.

En el accidente quedó inconsciente y tuvo que ser trasladado al hospital la Plana donde se le operó dde las lesiones que se produjo en boca y nariz como consecuencia del accidente al llevar un casco que no era integral.

Serralvo ha hecho púiblica su decisión en un comunicado:

"El pasado mes de agosto tuve un accidente de circulación con un Ciclomotor Moto Vespa, saliéndome de la vía en el término municipal de Alqueries. El golpe, que tuve en solitario, me produjo heridas en nariz y boca al llevar un casco homologado, pero no integral. A raíz del golpe me quedé inconsciente y fui trasladado al Hospital Universitario de La Plana con ambulancia y allí fui intervenido en urgencias en nariz y boca. Estuve ingresado en planta del hospital dos días, donde se me realizaron varios Tac para descartar posibles secuelas derivadas del golpe.

Quiero agradecer al personal médico su atención y también agradecer los deseos de recuperación de las personas que, al enterarse de que había sufrido el accidente, me han manifestado muestras de cariño y el deseo de una pronta recuperación.

El pasado viernes, día 1 de septiembre, se me dio traslado del contenido del expediente de diligencias previas para comparecer en un procedimiento judicial en relación a la seguridad vial del cual se puede derivar o no sanción por alcoholemia. Al tener conocimiento de ello, independientemente del resultado final del procedimiento y tras un periodo de reflexión, realizo este comunicado público.

Siempre he desarrollado mi trayectoria política con la máxima responsabilidad, vocación de servicio público y con el convencimiento de preservar el prestigio y buen nombre de las instituciones, y en concreto del buen nombre del Ayuntamiento de Vila-real y su ciudadanía; y siempre lo he hecho, como saben quiénes me conocen, desde la honradez y dedicando todo el tiempo posible a mis diferentes responsabilidades, tanto en la oposición, como en el gobierno municipal, que he tenido el honor y la responsabilidad de llevar a cabo.

Por esa misma responsabilidad que he tenido todos estos año, para no generar ningún tipo de duda ni especulación y salvaguardar el buen nombre de la institución, he decidido presentar la renuncia a mi acta de concejal y a las responsabilidades que se derivan de ella, y atender a las diligencias y el procedimiento iniciado, al cual asistiré sin ningún tipo de circunstancia derivada o relacionada con mi cargo público.

Quiero agradecer, durante estos 20 años de trayectoria política en el Ayuntamiento de Vila-real, el trato y la colaboración de todos los funcionarios municipales, tanto de mis delegaciones como del resto de delegaciones municipales que, aunque no han estado directamente bajo mis competencias, siempre me han ayudado a hacer más fácil la gestión diaria en el servicio a la ciudad de Vila-real.



Agradecer al alcalde y mis compañeros de gobierno municipal actual y anteriores la confianza depositada en mí y su colaboración. También a todos los miembros de los diferentes grupos políticos municipales durante este tiempo, el trato recibido y compartir el objetivo de hacer lo mejor para Vila-real, así como a los ciudadanos, asociaciones, clubs deportivos, instituciones, medios de comunicación y diferentes organizaciones con las cuales he tenido relación por el cargo de concejal que he desempeñado durante estos últimos 20 años".