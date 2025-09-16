Lenglet, en El Partidazo de COPE: "La Champions está hecha para competir contra los mejores"

Clément Lenglet fue entrevistado en El Partidazo de COPE por Juanma Castaño, donde ha repasado la actualidad del Atlético de Madrid. El central francés ha reconocido que la reciente victoria ante el Villarreal era muy necesaria. “Era importante ganar por los puntos que teníamos y también porque la gente esperaba algo más de nosotros”, ha afirmado. Sobre su gol anulado, ha admitido con sinceridad que empujó “un poco” al rival, aunque ha añadido entre risas que si él fuera el árbitro en una pachanga, habría concedido el “gol”.

EFE Nico González celebre el 2-0 del Atlético contra el Villarreal.

Optimismo en LaLiga pese al inicio

A pesar de la distancia con los primeros puestos, Lenglet se muestra convencido de las posibilidades de su equipo en la competición doméstica. “Estamos a tiempo, quedan muchos partidos y queda mucha liga”, ha asegurado, aunque ha matizado que son conscientes de que han “perdido tiempo”. Por ello, considera que ahora mismo no son favoritos, ya que han cedido “puntos desde el inicio que nos hacen que ya empezamos con retraso”. Sobre si la plantilla de este año es mejor que la de la temporada pasada, ha preferido ser cauto y ha comentado que es “complicado” evaluarlo y que se necesita “tiempo para para evaluar un poco todo eso”.

Anfield, la Champions y el Balón de Oro

El próximo reto del Atlético es en la Champions League, con una difícil visita a Anfield. Lenglet, lejos de asustarse, se ha mostrado ilusionado: “Esta competición está hecha para competir contra los mejores y el miércoles nos toca un equipo muy duro”. Ha definido al Liverpool como “uno de los favoritos para ganar la Champions”, destacando su intensidad, su talento y el “ambiente que crea la afición”.

EFE Monaco (Monaco), 28/08/2025.- The UEFA Champions League trophy on display before the UEFA Champions League league phase draw at the Grimaldi Forum in Monaco, 28 August 2025. (Liga de Campeones) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

Preguntado por el Balón de Oro, el defensa francés no ha dudado en dar a su favorito. “Dembélé”, ha respondido con contundencia, asegurando que se lo merece tanto por su rendimiento como por “todo lo que ha pasado en la vida”. Considera a su compatriota “un jugador diferencial que tiene muchísimas cosas que pocos tienen”. También ha tenido palabras para Lamine Yamal, de quien ha dicho que “sorprende porque hacer estas cosas con esa edad hay poca gente en el mundo que lo han hecho” y que “puede llegar a más”.

El derbi, un partido diferente

Finalmente, con el derbi contra el Real Madrid en el horizonte, Lenglet ha analizado el hecho de que su rival llegue con un día más de descanso. Aunque ha admitido que “se puede notar”, cree que en estos partidos influyen otros factores. “La tensión que puede haber un derbi y la excitación también se nota menos durante esos partidos”, ha explicado. El central ha confesado que él mismo vive de forma distinta los días previos a un derbi, ya que son “partidos diferentes” en los que se nota “esa atención, esa presión”.