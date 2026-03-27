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Lucas Pérez, a un paso del Cádiz

El delantero coruñés está muy cerca de cerrar su llegada al equipo gaditano

El jugador de fútbol, Lucas Pérez, durante una rueda de prensa

EFE

El jugador de fútbol, Lucas Pérez, durante una rueda de prensa

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Coruña - Publicado el

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Lucas Pérez está a un paso de fichar por el Cádiz. El futbolista coruñés tiene muy avanzada su llegada al cuadro gaditano y se puede hacer oficial en los próximos días. 

Lucas ya estuvo en el conjunto amarillo en las temporadas 21-22 y 22-23. En diciembre del 22 fue cuando regresó a casa, al Deportivo, para ayudar a su club a salir del barro. El Dépor regresó al fútbol profesional de su mano. El atacante hizo el gol del ascenso ante el Barcelona B en Riazor

JUGARÁ CONTRA EL DEPORTIVO

El fin de semana del 9 y 10 de mayo hay un Cádiz-Deportivo. Lucas se reencontrará con su equipo

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