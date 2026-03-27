Lucas Pérez, a un paso del Cádiz

Lucas Pérez está a un paso de fichar por el Cádiz. El futbolista coruñés tiene muy avanzada su llegada al cuadro gaditano y se puede hacer oficial en los próximos días.

Lucas ya estuvo en el conjunto amarillo en las temporadas 21-22 y 22-23. En diciembre del 22 fue cuando regresó a casa, al Deportivo, para ayudar a su club a salir del barro. El Dépor regresó al fútbol profesional de su mano. El atacante hizo el gol del ascenso ante el Barcelona B en Riazor

JUGARÁ CONTRA EL DEPORTIVO

El fin de semana del 9 y 10 de mayo hay un Cádiz-Deportivo. Lucas se reencontrará con su equipo