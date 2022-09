El Gobierno confirma que el tren provocó el incendio que afectó en junio a Caudiel

Después del enésimo incendio junto a la línea férrea en Caudiel (Castelló) en junio de este año, Compromís presentó en el Senado una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno para esclarecer qué está pasando.

Así, el senador de la coalición, Carles Mulet, señaló en su texto que “un incendio forestal ha calcinado de momento unas 150 hectáreas en Caudiel. Diversas fuentes apuntan a que el incendio ha podido ser provocado por las chispas de un tren de mercancías a su paso por este término municipal. Las mismas fuentes afirman que no sería el primer caso de este tipo de accidente junto a las vías del tren que discurre entre Sagunt y Aragón. Por ello pregunto:

¿Ha comprobado el Gobierno o piensa comprobar que este incendio se ha podido producir por chispas del tren de cercanías? ¿Se han detectado otros incendios o conatos de estos por el paso de este tren? ¿Qué medidas se van a adoptar para compensar por los daños ocasionados en caso de confirmarse esta hipótesis? ¿Qué medidas se van a adoptar para evitar nuevos incendios de este tipo en una vía que ha de mantener esta actividad de transporte de mercancías?.

Si bien el Gobierno lanza balones fuera en su respuesta y afirma que “es competencia autonómica la prevención y extinción de incendios forestales”, informa que la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de la Guardia Civil de Segorbe (Castelló) realizó una investigación del incendio forestal ocurrido en Caudiel (Castelló) el pasado 17 de junio de 2022, en el que se quemaron unas 150 Ha, localizando hasta 6 focos junto a la vía del tren y determinando que el incendio fue provocado por la acción del tren de mercancías, posiblemente a causa del desprendimiento de partículas incandescentes del sistema de frenado del mismo.

En la misma respuesta el Gobierno confirma que solamente durante el año 2022 se han producido en la provincia otros dos incendios forestales en los términos municipales de Caudiel (05/04/2022), con 14 focos detectados y de Jérica (23/05/2022), en el que se detectaron 3 focos.

Para el senador valencianista “es increíble que el Gobierno de por válida esta situación. Únicamente aportan datos de 2022, si lo hicieran año por año estaríamos ante un escándalo. Un tren no puede ir causando alegremente incendios y luego derivar la responsabilidad en prevenir estos o apagarlos al Gobierno autonómico que no tiene competencias en ferrocarriles. Un tren que causa incendios continuos es un tren que no funciona bien y la obligación de ADIF es poner freno a esta situación y acabar con los incendios”.

Desde Caudiel, el portavoz del grupo municipal Caudiel Más Vivo-Compromís, Thomas Laimgruber, ha afirmado que a esta “dejadez” del Gobierno y Adif se suma la del propio gobierno municipal: “no es ninguna novedad el abandono del entorno por el cual discurre las vías. Venimos denunciando los continuos conatos o directamente incendios que ponen en riesgo la propia circulación ferroviaria, o el poder propagarse y afectar a zonas boscosas, a sembrados o directamente a la seguridad del casco urbano, y frente a ello, hemos visto a una alcaldía incapaz de protestar durante los dos primeros incendios ante las administraciones competentes (solamente escenificó preocupación después del tercero de ellos), o que tampoco ha puesto remedio a esta situación. Existiendo brigadas de limpieza sufragas con fondos de otras administraciones, no costaría nada el desbroce y limpieza vegetal por parte de estas brigadas al servicio del ayuntamiento, para evitar nuevos sustos”.





ADIF y el Plan de prevención

El Gobierno también afirma que ADIF reactivó el pasado 1 de junio el Plan de Prevención de Incendios, que se aplica en toda la Red Ferroviaria de Interés General, una serie de acciones preventivas y correctivas para reducir el riesgo de incendio, tanto en la infraestructura como en sus proximidades. (…) En el aspecto preventivo, el ámbito de atención de las operadoras ferroviarias se centra, entre otras cosas, en asegurar el correcto estado de los frenos de los trenes de mercancías, así como los motores de combustión de las locomotoras y autopropulsados con tracción diésel.