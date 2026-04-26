Una experta desvela la regla de las 3 C para comunicar con éxito y convencer a cualquiera

La experta en comunicación, Belén Castellino, ha explicado en los micrófonos de COPE la técnica de las '3 C' para mejorar la oratoria, una regla mnemotécnica para que cualquier discurso sea eficaz. Castellino ha introducido el tema con una frase de Nietzsche que, según ella, resume esta filosofía: "Mi ambición es decir en 10 frases lo que otros dicen en un libro".

Mi ambición es decir en 10 frases lo que otros dicen en un libro" Belén Castellino

Ser conciso: el valor del tiempo

La primera 'C' es la de ser conciso. Según la experta, este es "un poder maravilloso" porque no solo aclara las ideas, sino que ahorra "el bien más preciado que tenemos todos: el tiempo". Castellino critica los discursos que "no terminan nunca" y a las personas que "redundan y redundan cuando hablan y repiten, y parece que nunca terminan ninguna idea".

La segunda clave es ser claro, un objetivo que se consigue con una buena técnica vocal. Castellino subraya la importancia de "abrir la boca para hablar", articular y vocalizar bien cada palabra. Esta práctica, aunque al principio pueda parecer exagerada, "nos hace ahorrarnos la velocidad" y permite que el interlocutor "comprenda mucho más".

Claridad y credibilidad para persuadir

Finalmente, la tercera 'C' es la de ser creíble. Para lograrlo, la experta recomienda usar pausas e inflexiones, subir y bajar los tonos y, en definitiva, "generarle pasión" e interés al discurso. "Es necesario cambiar de tonos, es necesario ponerle inflexiones", ha insistido Castellino, ya que esto "le da más credibilidad a la persona que está escuchando".

Es necesario cambiar de tonos, es necesario ponerle inflexiones" Belén Castellino

El objetivo de esta regla mnemotécnica de las 3 C (conciso, claro y creíble) es, en palabras de la experta, "conquistar el oído y la mente del que escucha". Una fórmula para mejorar la comunicación verbal y la capacidad de persuasión en cualquier ámbito, desde una reunión profesional hasta una conversación personal.