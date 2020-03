El error de Televisión Española que indigna en Castellón

Hacia las 22:00 horas del martes comparecía en rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat, el jefe del Consell Ximo Puig, quien anunciaba la suspensión o aplazamiento de las Fallas y de las Fiestas de la Magdalena.

En la conexión que efectuaba el Canal 24 horas de Televisión Española aparecía un rótulo que no ha pasado desapercibido para los castellonenses.

En la rotulación, TVE señalaba que "La Generalitat aplaza las Fallas y las Magdalenas hasta que pase la alerta sanitaria".

Una errata que no ha pasado desapercibida en la capital castellonense al ver como la televisión pública español se refiere a las Fiestas de la Magdalena como las magdalenas.

Algo que muestra el desconocimiento sobre los festejos con los que la ciudad celebra sus orígenes y es que hacen referencia al ermitorio de la Magdalena, situando en las faldas del Desierto de las Palmas y junto al Castell Vell, lugar en el que vivían los antepasados de los castellonenses que fundaron la ciudad.

De hecho, las Fiestas de la Magdalena -que se habrían celebrado del 14 al 22 de marzo si no se hubieran aplazado por el coronavirus-, rememoran cada Tercer Domingo de Cuaresma el camino que aquellos castellonenses efectuaron para bajar desde la montaña al llano, dando origen al actual asentamiento de la ciudad.

Una de las personas que a través de las redes sociales mostraba su malestar era el diputado provincial y concejal por Compromís en la ciudad de Castellón, Ignasi García, que le escribía a través de Twitter al perfil del Canal 24 horas: "No hay laS MagdalenaS, la Magdalena solo se celebra en Castellón en singular por favor".

A veure @24h_tve NO hi ha LaS MagdalenaS, La Magdalena sols es celebra a #Castelló en singular per favor. pic.twitter.com/pYJigkpFhz